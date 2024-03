Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati podkreślił w sobotę, że sprawa możliwego przekroczenia uprawnień przez prok. Ewę Wrzosek musi zostać wyjaśniona. "W adwokaturze nie ma zgody na praktyki budzące wątpliwości" - dodał.

Co zrobiła prokurator Ewa Wrzosek?

Wirtualna Polska opublikowała w czwartek artykuł, z którego wynika, że podczas składania przez prokurator Ewę Wrzosek wniosków do sądów, mających zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, doszło do nieprawidłowości. Według autorów artykułu, wnioski mogły bowiem powstać poza prokuraturą. "Odnaleźliśmy poszlaki wskazujące na to, że dokumenty mogły być przygotowane w kancelarii Clifford Chance, która obecnie obsługuje media publiczne" - podał portal.

Reakcje na zarzuty dotyczące prokurator Wrzosek i kancelarii Clifford Chance

Do doniesień "WP" odniósł się w sobotę na platformie X prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który ocenił, że sprawy nie wolno bagatelizować. "Granice zostały przekroczone. Nie jest tak, że się nic nie stało. Stało się. Jeżeli kancelaria chce interweniować, to formalnie składa wniosek do prokuratury. Tyle i aż tyle. Jeżeli prokurator chce interweniować, to tylko zgodnie z przepisami i zasadami" – oświadczył Rosati.

Rosati podkreślił, że "nie ma zgody na praktyki budzące wątpliwości". "Taka sytuacja, w tym postawa prokuratora, jeśli potwierdzą się informacje prasowe, nie buduje autorytetu urzędu prokuratorskiego w oczach obywateli i nie wzmacnia zaufania obywateli do państwa" – ocenił.

Jego zdaniem, w interesie publicznym leży, aby sprawa ta została dokładnie wyjaśniona. "Jeżeli to nie zostanie wyjaśnione, to czy w następnym kroku gotowe orzeczenia będę zanoszone do sądów, bo ktoś uzna, że wymaga tego interes społeczny? Nie ma zgody w adwokaturze na takie praktyki" – przekonywał.

Stanowisko 'Lex Super Omnia' w sprawie prokurator Wrzosek

Oświadczenie wydało również stowarzyszenie "Lex Super Omnia", którego Wrzosek jest członkinią. Jego władze podkreśliły, że priorytetem jest dla nich praworządność, niezależność i apolityczność prokuratury. "Z tego względu z autentycznym niepokojem obserwujemy doniesienia medialne dotyczące aktywności pani prokurator Ewy Wrzosek i podjęcia przez nią, na wniosek jednego z ówczesnych posłów, działań związanych z mediami publicznymi" - przekazali prokuratorzy.

Zarząd Stowarzyszenia miał się zwrócić do Wrzosek o wyjaśnienie publicznie podnoszonych pod jej adresem zarzutów. "W odpowiedzi uzyskaliśmy stanowisko, że obecnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, które ma ustalić okoliczności faktyczne tej sprawy" - napisano w oświadczeniu.

Oficjalne postępowanie w sprawie działań prokurator Wrzosek

Doniesienia "WP" skomentował w czwartek w komunikacie rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, który poinformował, że Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi w tej sprawie śledztwo. "Dotyczy ono wniesienia do kilkunastu sądów okręgowych na terenie kraju pism procesowych datowanych na 30 listopada 2023 roku, oznaczonych m.in. jako +wniosek prokuratora o zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie+" – podkreślił.

Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak, śledztwo, o którym mowa w komunikacie, zostało wszczęte 14 grudnia 2023 r., w związku ze złożeniem zawiadomienia przez ówczesnego prokuratora regionalnego w Warszawie Jakuba Romelczyka. "Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez prokurator Ewę Wrzosek. Przedmiotem postępowania są okoliczności, o których napisała WP" – powiedziała Adamiak. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi, Luiza Łuniewska

dsk/ lui/