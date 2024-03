"Głównym celem Lidl Polska jest oferowanie klientom wysokiej jakości produktów w niskiej, atrakcyjnej cenie. Konkurencyjna oferta w każdym sklepie naszej sieci jest taka sama - we wszystkich obiektach oferujemy tak samo niskie ceny. Zależy nam na tym, aby sytuacja ekonomiczna polskich rodzin była stabilna. W związku z tym uruchomiliśmy nową akcję specjalną - w Lidlu VAT STOP. W kwietniu pozostawimy ceny wszystkich produktów objętych podwyżkami VAT 5% na poziomie sprzed podwyżki. Klienci dalej kupią ponad 1 600 podstawowych produktów spożywczych w niskich cenach. Oferowanie niskich cen to jedno z naszych działań, które podejmujemy, aby chronić budżety polskich gospodarstw domowych. Wśród innych naszych aktywności można wymienić akcje promocyjne, takie jak Lidlowe ceny, Tania Sobota, Tydzień XXL czy specjalne kupony, zdrapki oraz oferty dla użytkowników aplikacji Lidl Plus" - powiedziała head of corporate affairs and CSR w Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w komunikacie.