Dzisiaj odbywa się kolejny dzień protestu rolników. Od godziny 7:00 rano do 19:00 wieczorem uczestnicy blokują drogi w całej Polsce. Gdzie można spodziewać się utrudnień? Pokazujemy mapę protestów rolników.

Gdzie są protesty? Na mapie przygotowanej przez organizatorów jest zaznaczonych ponad 580 lokalizacji, gdzie rolnicy będą blokować drogi. Dzień przed strajkiem poszczególne komendy policji poinformowały mieszkańców o możliwych utrudnieniach. Poniżej przedstawiamy zapowiedzi wybranych KWP w sprawie protestu rolników oraz mapę przygotowaną przez organizatorów.

Strajk rolników na Mazowszu

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że protest rolników będzie się wiązał z utrudnieniami na drogach powiatu legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego, które będą trwały od wczesnych godzin porannych.

Jak podano, na terenie powiatu legionowskiego protestujący przewidują trzy punkty blokadowe: rondo w Nieporęcie (skrzyżowanie DW 631 z DW 633), rondo w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DW 632 z DW 633), a także rondo w Jabłonnie (na granicy z Warszawą) czyli DK 61.

"Na terenie powiatu mińskiego protest rozpocznie się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.00" - przekazano w komunikacie policji.

Z kolei na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 579.

W Radomiu o godz. 10 rolnicy zablokują cztery główne ronda: Jana Łaskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, ks. Jerzego Popiełuszki i Matki Bożej Fatimskiej. O godz.11 uczestnicy zgromadzenia przemieszczą się do punktu kontrolnego ITD przy ul. NSZZ Solidarność. Stamtąd o godz. 13 ciągniki przejadą ulicami: NSZZ Solidarność – Maratońska – 1905 Roku – Grzecznarowskiego – Al. Wojska Polskiego – Żółkiewskiego - Czarnieckiego - Kielecka – NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 18.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, w pow. żyrardowskim w środę w godz. 8-20 należy się spodziewać utrudnień na węźle Wiskitki. Zablokowany będzie zjazd i wjazd na autostradę A2, natomiast ruch na drodze krajowej nr 50, na odcinku Mszczonów-Sochaczew, będzie spowolniony. W pow. sochaczewskim w środę w godz. 8-20 odbędzie się protest na rondzie w Kuznocinie. Zablokowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą krajową nr 92. W pow. wyszkowskim utrudnień należy spodziewać się w środę od godz. 7 do 19. Rolnicy zgromadzą się w miejscowości Skuszew, a następnie ciągniki przejadą na trasę S8 na wysokości węzła z drogą nr 62, gdzie nastąpi blokada ruchu w kierunku Białegostoku i Warszawy.

Strajk rolników - utrudnienia w województwie dolnośląskim

Jak informuje dolnośląska policja, dzisiaj od godzin porannych odbywają się protesty rolników, w ramach których na drogach województwa organizowane są zgromadzenia. W związku z tym w wielu miejscach mogą wystąpić utrudnienia.

Utrudnienia będą w następujących lokalicacjach: węzeł Syców Wsch.-Zach, pow. zgorzelecki (DK 30 i DK 94 wjazd na autostradę A4 w obu kierunkach), droga W292 w miejscowości Retków, a także we Wrocławiu, Kobierzycach, Cesarzowicach, Długołęce, Trzebnicy, Strzelinie, Godzieszowie i Bielanach Wrocławskich.

W komunikacie policji czytamy, że blokady rolników zaplanowane są również na autostradzie A4 od węzła Brzezimierz gmina Domaniów powiat oławski do węzła Przylesie w obu kierunkach, węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Budziszów Wielki, węzeł Gościsław, węzeł Udanin,

Dodatkowo protesty mają miejsce w Oławie na moście rzeki Odra, na drodze W364, W328, na drodze krajowej nr 12 przy przejściu dla pieszych pomiędzy mostami w Głogowie, w Ząbkowicach Śląskich i w Legnicy.

Protesty rolników - województwo pomorskie

Protesty rolników w województwie pomorskim odbędą się m.in. w centrum Gdańska, na S7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego oraz na drodze krajowej nr 90 między Kwidzynem a Baldramem. Utrudnień, jak podała PAP, należy spodziewać się również w Kartuzach na drodze wojewódzkiej nr 224, i w centrum Malborka na dk nr 55.

"Pomorska policja poinformowała również o planowanych protestach na terenie gminy Kosakowo oraz na drodze krajowej nr 22 między Zblewem a Starogardem Gdańskim" - czytamy w informacji agencji.

Strajk rolników - województwo świętokrzyskie

"W ramach dwudniowego protestu w środę od godziny 7 rolnicy zaplanowali blokady dróg wjazdowych i wyjazdowych z Kielc w siedmiu miejscach. Mają one wstrzymać ruch m.in. przy rondzie Cedzynie na drodze krajowej numer 74, przy ulicy Łódzkiej. Dotyczy to też drogi krajowej nr 73 w Wiśniówce oraz ulicy ks. Piotra Ściegiennego" - podała PAP.

"Spodziewamy się utrudnień nie tylko na drogach dojazdowych do Kielc, ale także w samym mieście. W związku z tym apelujemy do mieszkańców o wyrozumiałość, jeżeli nie jest to konieczne o niekorzystanie z samochodów w tym dniu i wybranie komunikacji zbiorowej" – powiedział wicewojewoda Skotnicki w rozmowie z agencją prasową.

Strajk rolników - województwo podkarpackie

Jak wskazała podkarpacka policja, od godzin rannych, w wielu miejscach na drogach Podkarpacia, odbędą się planowane protesty rolników, które będą powodować utrudnienia w ruchu.

"Apelujemy do wszystkich o zmianę ewentualnych planów i gdy nie ma konieczności nie wyjeżdżanie na drogi, na których mają odbywać się protesty. Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z komunikatami i informacjami o utrudnieniach, ewentualnych objazdach i zmianach w organizacji ruchu" - czytamy w komunikacie.

Utrudnienia będą występować w:

powiecie rzeszowskim,

powiecie kolbuszowskim,

powiecie mieleckim,

powiecie przeworskim,

powiecie niżańskim,

powiecie krośnieńskim,

powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Protest rolników - województwo lubuskie

Jak przekazała PAP, protestujący rolnicy zablokowali przejścia graniczne w Świecku i Gubinku już w poniedziałek. Blokady są przewidziane na cztery dni, a lubuska policja kieruje na alternatywne drogi.

"W związku z blokadą przejścia granicznego w Gubinku od godz. 20.00 policja z Krosna Odrzańskiego zaleca objazd dla samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony przez DK27 do przejścia granicznego w Olszynie.Na Rondzie Piastów Śląskich w Zielonej Górze policjanci kierują pojazdy powyżej 7,5 tony na DK27 w kierunku Żar i Żagania. W kierunku Krosna Odrzańskiego ciężarówki nie pojadą. Koniec rolniczych blok na A2 w Świecku i w Gubinku został przewidziany przez organizatora na środę, 20 marca, na godz. 20:00" - czytamy.