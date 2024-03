Ogólnopolski Strajk Generalny rolników zaplanowano ponownie na 20 marca 2024 roku. "Nie poddamy się jako rolnicy, dopóki nasze postulaty nie zostaną w pełni zrealizowane" - czytamy na stronie rolniczej "Solidarności".

Rolnicy szykują się do kolejnego dużego protestu. - Na 20 marca został zaplanowany Ogólnopolski Strajk Generalny. Będzie to najazd gwiaździsty na każde miasto wojewódzkie. Nie poddamy się dopóki nasze postulaty nie zostaną w pełni zrealizowane. Do miast wjadą ciągniki - mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy rolniczej "S" cytowany przez serwis Topagrar.

Rolnicy zamierzają zblokować dojazdy do miast wojewódzkich, ale nie tylko - protest będzie odczuwalny w miastach powiatowych i na drogach krajowych. W samym Poznaniu, jak podaje organizacja Rola Wielkopolski, zaplanowane jest blisko 40 punktów protestów. "Ta historyczna ilość wynika tylko z braku reakcji na nasze postulaty, ze strony rządu tego w Brukseli, jak i tego w Warszawie. Rodacy, nie miejcie nam za złe, ale my po prostu musimy" - przekazano w poście na Facebooku.

Protest odbędzie się 20 marca i będzie trwał od 7:00 do 19:00.

Mapa protestu rolników 20 marca

Protest zgłoszono jak dotąd w ponad 400 lokalizacjach. Prezentujemy te, gdzie będzie największe utrudnienia dla kierowców:

Warszawa

Łódź

Toruń

Poznań

Leszno

Żagań

Wrocław

Kłodzko

Kielce

Katowice

Częstochowa

Lublin

Biała Podlaska

Radzyń Podlaski

Białystok

Augustów

Elbląg

Brodnica

Złotów

Konin

Piotrków Trybunalski

Ząbkowice Śląskie

Woźniki.

Dlaczego rolnicy protestują?

Mimo że Komisja Europejska zezwoliła na odstąpienie od kilku zielonych regulacji, strajki rolników nie ustają. Jak przekazała rolnicza "Solidarność" w piśmie skierowanym do Donalda Tuska oraz Czesława Siekierskiego - branża domaga się tarczy osłonowej dla tego sektora w związku z wojną na Ukrainie.

Zdaniem "S" wprowadzenie w Polsce Zielonego Ładu będzie oznaczał koniec rolnictwa rodzinnego. Przekazano w piśmie, że protestujący w dalszym ciągu domagają się wstrzymania niekontrolowanego importu płodów rolnych i artykułów spożywczych głównie z Ukrainy i Rosji, na teren UE oraz przywrócenie ochrony unijnego rynku na zasadach sprzed inwazji Rosji na Ukrainę.

"Domagamy się natychmiastowego wprowadzenia 'tarczy wojennej w rolnictwie i jego otoczeniu', podtrzymującej żywotność ekonomiczną gospodarstw poszkodowanych w wyniku nieodpowiedzialnej polityki Unii Europejskiej i państwa polskiego po wybuchu wojny" - czytamy w stanowisku.

"Szacujemy, że wartość pomocy powinna wynosić ok. 15 mld euro, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej" – napisał Przewodniczący Związku w przekazanym stanowisku.