Ministerstwo finansów chce zakończyć osłony cen żywności z końcem pierwszego kwartału br.; to jest zły pomysł, nasze państwo stać na to, żeby utrzymać osłony cen żywności - powiedział w Łodzi lider Partii Razem Adrian Zandberg. Poseł Lewicy przyjechał do Łodzi promować kandydatów Partii Razem do łódzkiego sejmiku, m.in. Agnieszkę Smorędę i Martę Panak. Resort finansów poinformował, że zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 r. Argumentem - jak podano - jest utrzymujący się trend spadkowy inflacji i spadek tempa wzrostu cen żywności. Zerowa stawka VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze, m.in. owoce, warzywa, mięso, nabiał, produkty ze zbóż. Sytuacja materialna polskich rodzin Zandberg ocenił, że zniesienie od 1 kwietnia tzw. zerowego podatku VAT na żywność skutkować będzie pogorszeniem się sytuacji materialnej wielu polskich rodzin i przyczyni się do spadku bezpieczeństwa socjalnego społeczeństwa. "Jako Partia Razem mamy pewien apel do ministerstwa finansów, które chce zakończyć osłony cen żywności z końcem pierwszego kwartału tego roku. To jest zły pomysł, nasze państwo stać na to, żeby utrzymać osłony cen żywności aż do czasu, kiedy ceny na rynku się ustabilizują" - powiedział Zandberg na konferencji prasowej w Łodzi. Okiełznanie inflacji "Mamy szansę, żeby w tym roku okiełznać inflację, ustabilizować ceny na trwałe. Do tego czasu powinniśmy utrzymać te osłony (cen żywności)" - zaapelował lider Partii Razem. "To nie są duże pieniądze w skali budżetu, a efekt, jeśli chodzi o budżety gospodarstw domowych, może być, mówiąc najdelikatniej, niefortunny" - zwrócił uwagę poseł. Jak dodał, trzeba bronić biedniejsze rodziny przed konsekwencjami gospodarczych sytuacji kryzysowych. Posłowie PiS z kontrolą w MF. Powodem podwyższenie podatku VAT Zobacz również Zandberg przyjechał do Łodzi promować kandydatów Partii Razem do łódzkiego sejmiku, m.in. Agnieszkę Smorędę i Martę Panak, które przekonywały, że w urzędach należy podnieść jakość pracy urzędników samorządowych, na przykład podnosząc im wynagrodzenia. Katarzyna Broda