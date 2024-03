Działalność TK obarczona była bardzo istotnymi wadami prawnymi. Trybunał rozpatrywał dwa i pół raza mniej skarg konstytucyjnych, niż w okresie przed tak zwaną reformą, a sądy kierowały do Trybunału czterokrotnie mniej pytań prawnych. Potrzeba na nowo kreacji sądu konstytucyjnego w Polsce - stwierdził minister Maciej Berek, biorący udział w konferencji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sprawie pakietu rozwiązań uzdrawiających Trybunał Konstytucyjny.

- Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zasługują na to, by w Polsce działał sąd konstytucyjny - powiedział podczas konferencji minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - Gotowe są założenia dotyczące kompleksowej reformy TK. Jak powiedział, jest to pakiet czterech aktów prawnych, a w ich skład wchodzą: projekt uchwały Sejmu RP dotyczący TK - o ile posłowie podpiszą projekt tej uchwały i złożą go do marszałka Sejmu; projekt ustawy o TK przygotowany przez organizacje pozarządowe oraz projekt przepisów wprowadzających ustawę o TK.

Kolejnym przygotowanym aktem prawnym - jak przekazał Bodnar - jest "ustawa, która ma na celu nowelizację konstytucji w kontekście funkcjonowania TK oraz wprowadzenia zasady bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne".

Według szefa MS, te rozwiązania, jeśli zostaną przyjęte przez Sejm, mają szansę doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w TK. Bodnar zaznaczył, że pierwsza debata "czeka nas" w Sejmie w środę "w kontekście uchwały dotyczącej TK".

Na temat potrzeb zmian w TK zwrócił uwagę minister Maciej Berek.

-Trybunał Konstytucyjny jest organem, który jest niezbędny w demokratycznym systemie. Sąd konstytucyjny musi istnieć w państwie demokratycznym. To jest organ, który ma kontrolować legalność wydawanych przepisów, nie tylko z inspiracji organów władzy, tak jak to jest ukształtowane obecnie, ale także, a może nawet przede wszystkim, odpowiadać na pytania sądów i realizować wnioski, skargi konstytucyjne, które po spełnieniu określonych warunków ma prawo do Trybunału skierować każdy obywatel - mówił Berek.

-W ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał dwa i pół raza mniej skarg konstytucyjnych, niż w okresie przed tak zwaną reformą, sądy kierowały do Trybunału czterokrotnie mniej pytań prawnych. To są tylko nieliczne, ale bardzo mocne oznaki tego, że Trybunał przestał wypełniać swoją funkcję. Działalność trybunału obarczona była bardzo istotnymi wadami prawnymi. O tym wszystkim możecie państwo przeczytać w projekcie uchwały, która jest w tej chwili państwu udostępniana. Jest problem wadliwości składu, wadliwości procedowania, bardzo duży kompleks problemów prawnych. Na ten narastający problem chcemy odpowiedzieć dużą kompleksową koncepcją. Potrzeba kreacji na nowo sądu Konstytucyjnego w Polsce. Sąd Konstytucyjny ma funkcjonować zgodnie z przepisami. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu w składzie tym, który w tej chwili funkcjonuje w budynku przy Alei Szucha. Potrzebny jest nowy trybunał.

-Dzięki zmianie konstytucji to nowe reguły związane z funkcjonowaniem trybunału poprzez nową ustawę o Trybunale i to uchwała, która jest punktem wyjścia, która opisuje stan, który jest stanem zastanym i konstatuje i wzywa po pierwsze - aby osoby zasiadające w trybunale rozważyły czy ich dalsze pełnienie mandatów jest w interesie Państwa Polskiego, a po drugie żeby wszyscy ci którzy mierzą się z orzeczeniami Konstytucyjnego wiedzieli że działają w obszarze praworządności.

Wkrótce zostaną przedstawione 3 projekty aktów prawnych. Zmiany w konstytucji, ustawy o TK oraz uchwały sejmu w sprawie zmian w TK.