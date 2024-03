Ponad 2,5 mln dzieci ma już przyznane świadczenie z programu "Rodzina 800 plus" na kolejny okres świadczeniowy – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od 1 lutego 2024 r. rodzice złożyli i 2,2 mln wniosków o 800 plus, które objęły 3,5 mln dzieci. Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Od 1 lutego można składać wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Rozpocznie się on 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Przypomniał, że jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca, ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, czyli od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca, prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.