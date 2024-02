W związku z protestem rolników autobusy i tramwaje nie jeżdżą Al. Jerozolimskimi i Marszałkowską. Zostały skierowane na trasy objazdowe.

"Tramwaje wyłączone zostają wzdłuż Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Linie 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 i 35 trafiają na trasy zmienione" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linia 4 w obu kierunkach kursuje przez most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, pl. Zbawiciela. Linie 7, 9, 22, 24, 25 po stronie Ochoty kursują do pl. Starynkiewicza, a po stronie Pragi Płd. 7, 22 i 25 do ronda Wiatraczna, a 9 i 24 do al. Zielenieckiej.

Linia 15 po stronie Żoliborza kończy kurs na pętli Ratuszowa Zoo, a po stronie Mokotowa na pętli Metro Wilanowska. Z kolei linia 18 kursuje w kierunku krańca Żerań FSO: pl. Zbawiciela, Nowowiejska, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, Stawki, Andersa, a w kierunku krańca PKP Służewiec: most Gdański, Słomińskiego, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, pl. Zbawiciela.

Linia 35 w obu kierunkach kursuje przez rondo Zgrupowania AK „Radosław”, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska.

Autobusy linii 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525, E-2 zostały skierowane na objazdy.

Rolnicy przejdą z placu Defilad przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów trasą ul. Emilii Plater, Al. Jerozolimskie, Rondo de Gaulle'a, pl. Trzech Krzyży, ul. Wiejska, Al. Ujazdowskie.

Protesty trwają też pod Warszawą. Stołeczna policja poinformowała, że trwa protest rolników na DK92. "Od miejscowości Bieniewo-Parcela protestujący przejadą w kierunku Warszawy przez Błonie, Ożarów Mazowiecki do Bronisz na ul. Świerkową. Następnie zawrócą i tą samą trasą powrócą do Bieniewa-Parceli" – podała policja.

Policjanci przekazali, że zakończył się protest grupy rolników na ulicy Przyczółkowej (na wysokości Pałacowej). Ruch odbywa się już normalnie. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ joz/