Bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych dostępnych na rynku - dla kobiet poniżej 25. roku życia, a dla kobiet powyżej tego wieku umożliwienie korzystania z refundowanej antykoncepcji w zakresie szerszym niż dotychczas - zakłada złożony w Sejmie przez Trzecią Drogę projekt noweli ustawy.

O zamiarze zgłoszenia projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych informowała na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Ewa Szymanowska (Polska 2050-TD), która jest przedstawicielką wnioskodawców projektu.

"Chcemy złożyć projekt w sprawie antykoncepcji tak, by kobiety do 25. roku życia miały do niej bezpłatny dostęp, by mogły świadomie planować rodzicielstwo. Uważamy, że ten projekt jest bardzo ważny i bardzo potrzebny kobietom" - podkreśliła Szymanowska.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że od wielu lat potrzeby zdrowotne kobiet dorosłych i małoletnich pozostają niezaspokojone. "Od momentu radykalizacji prawa aborcyjnego sytuacja kobiet jeszcze się pogorszyła, zmalało ich poczucie bezpieczeństwa. Nie podjęto adekwatnych działań dla zapewnienia dobrego zdrowia kobiet, zaniechano dyskusji o potrzebie zmian w dotyczącym zdrowia kobiet obszarze publicznego sektora ochrony zdrowia" - czytamy.

"Wnioskodawcy proponują, by kobiety do 25. roku życia objęto bezpłatnym dostępem do środków antykoncepcyjnych dostępnych na rynku, zaś kobietom powyżej 25. roku życia dano możliwości korzystania z refundowanej antykoncepcji w zakresie szerszym niż dotychczas" - podkreślono w uzasadnieniu.

W piątek na konferencji prasowej w Sejmie politycy Trzeciej Drogi (PSL i Polska2050) poinformowali o złożeniu w Sejmie projektu ustawy w sprawie aborcji; odwraca on - jak mówili politycy tej koalicji - "haniebny wyrok TK z 2020 r., po którym Polki i Polacy wyszli na ulicę i powiedzieli - dość". Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dot. referendum w tej sprawie.

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ sdd/