Policja ostrzegła przed utrudnieniami, które wystąpią w czwartek na granicy z Czechami. Tamtejsi rolnicy zablokują most w Cieszynie Boguszowicach. Akcja ma się rozpocząć około godziny 10. i potrwać do 13. Godziny protestu mogą się zmienić. Samochody osobowe będą mogły przekroczyć granicę polsko-czeską na obu mostach w Cieszynie oraz w Lesznej Górnej, Kaczycach i Marklowicach Górnych.

Policja podała, że akcję organizują po czeskiej stronie tamtejsi rolnicy przy wsparciu polskich. Według wstępnych ustaleń ma się ona rozpocząć w czwartek około godziny 10. i potrwać do 13. W tym czasie samochody nie będą wpuszczane do Czech.

Policjanci zaapelowali do kierowców ciężarówek, aby wybrali trasy alternatywne i korzystali z innych przejść granicznych, w tym najbliższego w Gorzyczkach.

Rzecznik cieszyńskiej policji podkom. Krzysztof Pawlik podał, że przy trasie S52, w rejonie węzła drogowego w Harbutowicach oraz w Cieszynie, będą ustawione patrole, wspierane przez funkcjonariuszy GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Będą informowali o utrudnieniach oraz wyznaczonych objazdach dla pojazdów ciężarowych.

Patrole staną też na drodze wojewódzkiej nr 938 z Pawłowic do Cieszyna oraz w Hażlachu. „Kierującym samochodami ciężarowymi przypominamy o ograniczeniach na tym odcinku drogi – obowiązuje tam zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 ton. Pojazdy takie nie mogą poruszać się tą drogą na całej jej długości w godzinach od 7. do 9. i od 14. do 16." - powiedział Pawlik.

Samochody osobowe będą mogły przekroczyć granicę polsko-czeską na obu mostach w Cieszynie oraz w Lesznej Górnej, Kaczycach i Marklowicach Górnych.