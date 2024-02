Na zaplanowanej na 20 lutego 2024 roku Radzie Gabinetowej główne tematy obrad będą skupiać się na kluczowych aspektach rozwoju Polski, z naciskiem na energetykę, infrastrukturę oraz modernizację sił zbrojnych.

W wypowiedziach poprzedzających spotkanie prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie realizacji wielkich inwestycji, takich jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), rozwój energetyki atomowej oraz wiatrowej na morzu, a także rozbudowa portów i infrastruktury drogowej i kolejowej. Ponadto, omówiona zostanie modernizacja polskiej armii, co jest odpowiedzią na rosnące wyzwania bezpieczeństwa wokół granic Europy, na co zwrócił uwagę Donald Tusk, podkreślając bezprecedensową powagę sytuacji.

Co dalej z CPK?

Jednym z najważniejszych punktów spotkania jest Centralny Port Komunikacyjny. Temat ten budzi w ostatnim czasie wiele dyskusji, myślę, że to dobrze. Osobiście uważam tę inwestycję również za bardzo ważną dla przyszłości Rzeczypospolitej, także z punktu widzenia jej bezpieczeństwa - powiedział prezydent.

Politycy koalicji rządzącej zapowiedzieli, że podczas Rady "prezydent otrzyma informacje, z których sobie nie zdawał sprawy, jeśli chodzi o CPK". "Otrzyma informacje dotyczące tego, ile wydano pieniędzy bez uzyskania jakiegokolwiek efektu" - powiedziała wiceszefowa MEN Joanna Mucha.

"Prezydent jest niedoinformowany w kwestii CPK. Emocjonalnie i politycznie zaangażował się w ten projekt, jednocześnie będąc zauroczonym wizualizacjami bez jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej" – powiedział Szczerba.

Dodał, że zwołując Radę prezydent "korzysta z atrybutu konstytucyjnego, a jednocześnie wygląda na to, że chce być recenzentem i krytykiem, a to nie jest rola prezydenta".

"Szkoda, że (prezydent) nie poczekał na audyty, które pokażą w jaki sposób wydatkowano te pierwsze 2 mld złotych na projekt CPK, co do których są już w tej chwili poważne wątpliwości” – podkreślił poseł KO.

Szczerba przypomniał, że razem z posłem KO Dariuszem Jońskim kontrolowali spółkę CPK, "wskazując na rozrzutność, brak danych i to, że oparto cały projekt o chęć pozyskania inwestora zagranicznego, zewnętrznego".

— Spółka została skonstruowana w sposób przynoszący szkodę interesom państwa — dodał Donald Tusk. Mówiąc o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Donald Tusk wyliczył dotychczasowe koszty projektu. Jak zauważył, dotychczas wydano 2,7 mld zł, z czego 286 mln zł poszło na pensje (11 mln zł na pensje zarządu), a 500 mln zł na komponent kolejowy, choć nie zbudowany "ani kilometra torów".

Co z Pegasusem?

Szef Koalicji 15 października poruszył na Radzie poruszyć również kwestie nielegalnych podsłuchów za pomocą programu Pegasus.

- Mogę przekazać komplet dokumentów, które potwierdzają zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa. Lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo długa - mówił Donald Tusk.

- Ten dokument potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy CBA zwrócono się o finansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Ziobro - dodał.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Rada Gabinetowa jest kluczowym organem konsultacyjnym w Polsce, powoływanym przez prezydenta w momentach uznanych za szczególnie ważne dla państwa. Zgodnie z Konstytucją RP, to głowa państwa decyduje o jej zwołaniu i przewodniczy obradom, określając, które kwestie lub sytuacje wymagają szczególnej uwagi. Rada skupia się na sprawach o znaczeniu strategicznym, takich jak inwestycje infrastrukturalne, bezpieczeństwo narodowe czy modernizacja sił zbrojnych.

Skład Rady Gabinetowej tworzy Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta, co umożliwia bezpośrednią wymianę poglądów i dyskusję na temat najważniejszych inicjatyw państwowych. Mimo że Rada nie posiada kompetencji decyzyjnych przysługujących Radzie Ministrów, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki państwa przez możliwość prezentowania stanowisk, które, choć nie mają mocy prawnej, niosą znaczący walor polityczny. Funkcjonowanie Rady Gabinetowej podkreśla znaczenie współpracy między różnymi gałęziami władzy oraz jej wpływ na strategię rządu w zakresie kluczowych działań.