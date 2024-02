Podczas Rady Gabinetowej rozmawialiśmy o energetyce jądrowej, CPK i modernizacji sił zbrojnych; dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej większości nie ma kontrowersji ws. tych inwestycji - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział też, że będzie odwiedzał miejsca tych inwestycji.

We wtorek po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent Duda zapowiadał wcześniej, że w trakcie posiedzenia będzie chciał rozmawiać o kluczowych inwestycjach strategicznych, jak budowa energetyki jądrowej, Centralny Port Komunikacyjny i modernizacja techniczna sił zbrojnych.

"Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania; mam też satysfakcję, bo zadowolenie z tego spotkania wyraził również pan premier Donald Tusk - powiedział, że to było bardzo spotkanie. To była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane. Dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej części co do samych inwestycji kontrowersji nie ma, że są to inwestycje potrzebne, które nie tylko powinny, ale muszą być zrealizowane" - powiedział Duda na konferencji prasowej po spotkaniu.

"Mam nadzieję, że dla nas wszystkich najważniejsze jest to, żeby zapewnić przyszłe możliwości rozwojowe i bezpieczeństwo nie tylko Polsce tu i teraz, ale także i przyszłym pokoleniom" - dodał.

Jak mówił, zasadniczym celem zwołania Rady było jasne określenie, że z jego punktu widzenia - jako prezydenta RP - "te inwestycje mają dla rozwoju Polski charakter fundamentalny, absolutnie ". "Bardzo wyraźnie zaznaczyłem panu premierowi i państwu ministrom, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby zostały zrealizowane" - oświadczył prezydent.

Duda dodał, że kwestie "szczegółów, detali, harmonogramów" powinny być analizowane i - jeżeli trzeba - weryfikowane. "Ale przede wszystkim - Polska tych inwestycji potrzebuje, tu i teraz z jednej strony. Ale przede wszystkim one mają charakter rozwojowy, są więc w istocie inwestycjami realizowanymi dla przyszłych pokoleń" - podkreślił.

Jak zaznaczył, dla bezpieczeństwa Polski kluczowe jest posiadanie wyprodukowanej własnymi siłami energii elektrycznej, co przy realizowaniu zobowiązań klimatycznych możliwe jest tylko poprzez rozwój energetyki jądrowej. "Umowa z USA na realizację tej bardzo ważnej inwestycji - tu w szczegółach z państwem ministrami omawialiśmy, jak to wygląda, na jakim to jest etapie i jakie są prowadzone działanie" - wskazał.

"Podobnie w kwestii CPK - również mówiliśmy, jaki jest etap. Wypowiadał się pan minister Maciej Lasek (pełnomocnik rządu ds. CPK - PAP) w kwestii audytów, które prowadził. Rozmawialiśmy też o kwestii usytuowania pełnomocników, zarówno ds. infrastruktury energetycznej, jak również i CPK. (...) Bardzo szczegółowo omawialiśmy te kwestie, podobnie zresztą jak temat modernizacji polskiej armii" - mówił prezydent.

Wskazał, że chodzi tu m.in. o kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową, m.in. negocjacje dotyczące przyszłej budowy w Polsce czołgów K2. "Przypomnę, że 500 tych czołgów w wersji K2PL ma być wyprodukowanych tutaj w kraju. To wszystko musi być przygotowane, zrealizowane, to jest oczywista kwestia naszego bezpieczeństwa" - mówił prezydent. Dodał, że realizacja zawartych do tej pory kontraktów zbrojeniowych ma "fundamentalne znaczenie".

Duda zaznaczył, że zagadnienia, które były na omawiane na Radzie, "są i będą przedmiotem jego nieustannego zainteresowania politycznego". Powiedział, że uważa inwestycje, o których mówiono, za "absolutnie fundamentalne", co oznacza, że będzie chciał jeszcze rozmawiać na ich temat rozmawiać z premierem i ministrami.

"Jeżeli będzie trzeba, zwołam kolejną Radę Gabinetową po to, by omawiać kwestie ich realizacji czy to wszystkich, czy to poszczególnych elementów, będę odwiedzał te miejsca, gdzie te inwestycje są realizowane, będę chciał też rozmawiać z mieszkańcami tych obszarów, na których mają być realizowane te inwestycje" - zapowiedział prezydent.

Podkreślił też, że w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego na posiedzeniu Rady była mowa o rozwoju sieci kolejowej dużych prędkości, czyli infrastruktury, która - jego zdaniem - jest w Polsce bardzo potrzebna. Ocenił, że sprawa może lokalnie budzić kontrowersje co do kwestii przebiegu poszczególnych tras kolejowych.

"Ale właśnie o tym trzeba rozmawiać, bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że dla rozwoju Polski, dla spoistości Polski, dla zapewnienia możliwości komunikacyjnych, przemieszczania się sprawnego ludzi i towarów tego typu inwestycje są niezbędne" - powiedział prezydent.

Rada Gabinetowa - rząd obradujący pod przewodnictwem prezydenta - zwołana została pierwszy raz od zaprzysiężenia nowego rządu w grudniu ub.r. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki

