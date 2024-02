Minister nauki Dariusz Wieczorek poinformował, że podjął decyzję o zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki (NCN) na 2024 rok o 200 mln zł. To otwiera nowy etap w traktowaniu nauki - dodał wiceminister nauki Maciej Gdula. "Nie jest tak, że my będziemy mówić, komu te pieniądze dajemy. To naukowcy decydują, na co idą te pieniądze" - zastrzegł.

"Wiemy, że w ostatnich latach były spore problemy, jeśli chodzi o finansowanie NCN. Chcę poinformować, że podjąłem decyzję o zwiększeniu środków na badania o kwotę 200 mln zł" - powiedział na konferencji prasowej w MNiSW Dariusz Wieczorek.

Budżet NCN na finansowanie badań w roku 2024

Dodał, że po zwiększeniu środków budżet NCN na finansowanie badań w roku 2024 zamknie się w kwocie ok. 1 miliarda 600 mln zł.

"Decyzja ta była już sygnalizowana i uzgodniona z ministrem finansów w trakcie expose budżetowego. Chcemy też porozmawiać o tym, co w następnych latach, jeśli chodzi o finansowanie polskiej nauki" - zapowiedział szef resortu nauki.

Jak zaznaczył, dodatkowe 200 mln zł na NCN pochodzi z budżetu resortu nauki. "Budżet ministerstwa to kwota ok. 37 mld złotych. Udało się poprzez wewnętrzne przesunięcia zrealizować zwiększenie tej dotacji dla NCN. Nie wymaga to nowelizacji budżetu" - podkreślił.

Minister zapewnił jednocześnie, że zależy mu na wzroście dotacji na NCN również w kolejnych latach. "Będziemy chcieli namówić polski rząd i ministra finansów, żeby te dotacje dla NCN co roku zwiększać" - powiedział.

Walentynka dla nauki

Minister zwrócił się również do środowiska naukowego z zapewnieniem, że jego resort zrobi wszystko, by "naukowcom było dobrze i by pieniędzy nie zabrakło".

"Nasi przeciwnicy mówią, że rząd cały czas głosi, że 'pieniędzy nie ma i nie będzie'. Otóż pieniądze są. I będą. Te 200 mln to największy wzrost kwotowy nakładów na NCN od 10 lat. Nasi poprzednicy dusili NCN i głodzili pracowników nauki. My nie tylko zwiększamy nakład na NCN, zwiększamy też płace w nauce. To są historyczne zmiany i to otwiera nowy etap w traktowaniu nauki" - dodał wiceminister nauki Maciej Gdula.

"Dzisiaj mamy walentynki, to jest nasza walentynka dla nauki: 200 mln zł dla NCN" - podsumował.

"Nie jest tak, że my będziemy mówić, komu te pieniądze dajemy. To naukowcy decydują, na co idą te pieniądze" - zastrzegł Gdula. Zapowiedział, że o zasadach dystrybucji środków będzie rozmawiał w Krakowie z kierownictwem NCN.

Dyrektor NCN Krzysztof Jóźwiak pytany w trakcie konferencji, czy dodatkowa kwota jest satysfakcjonująca, odparł, że "oczekiwania zawsze są bardzo duże", natomiast "jest to kwota, która w tym roku wystarczy nam na finansowanie dużo większej liczby wartościowych projektów". Uznał, że jest to "dobry początek".

Akcja #NCNtoTlen

Jóźwiak odniósł się również do trwającej w mediach społecznościowych oddolnej inicjatywy, jaką jest akcja #NCNtoTlen, polegająca na opisywaniu przez naukowców badań prowadzonych dzięki finansowaniu z NCN i dołączaniu do tych wpisów wspomnianego hasztagu.

"Odbieramy to jako bardzo duże wsparcie" - powiedział. Zaapelował, by kontynuować tę akcję, argumentując, że dzięki niej społeczeństwo dowiaduje się, czym naukowcy się zajmują.