Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął 6 postępowań wobec Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), Pekao, PKO Banku Polskiego oraz Plus Banku, podał Urząd. Zarzuty dotyczą reakcji banków w sytuacji zgłoszenia przez konsumentów nieautoryzowanych transakcji. Najczęściej dochodzi do nich wskutek cyberataków, np. wyłudzenia przez oszustów haseł do bankowości elektronicznej i mobilnej, kodów do autoryzacji przelewów, danych z karty. "Obowiązek banku nie kończy się na wykazaniu prawidłowości uwierzytelnienia przy wykonywaniu transakcji. - podkreślił prezes UOKiK.