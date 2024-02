Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek przekazał, że prezydent Andrzej Duda na środę na godz. 11 zaprosił wicemarszałka Sejmu, lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. Konfederacja proponuje "reset konstytucyjny" poprzez wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Chodzi o "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów.

"Prezydent na dziś na godz. 11 zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego" - powiedział Mastalerek w RMF FM, pytany o pomysł Konfederacji dotyczący "resetu konstytucyjnego".

Dodał, że Bosak zwrócił się na piśmie o takie spotkanie.

"Będą dziennikarze zaproszeni na początek tego spotkania" - zaznaczył Mastalerek.

"Reset konstytucyjny"

Na uwagę, że - choć pozytywnie o "resecie konstytucyjnym" wypowiadał się m.in. prezydent, to od premiera Donalda Tuska i szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego będzie zależało, czy do niego dojdzie - Mastalerek przypomniał, że kiedy rządziło PiS i chciało zmieniać konstytucję, to opozycja mówiła wówczas, że z ludźmi, którzy łamią konstytucję się tego nie robi. "Spodziewam się, że dziś tak samo odpowie PiS, a ma większość blokującą do zmiany konstytucji" - zauważył.

Tusk będzie chciał zmienić konstytucję?

Pytany, czy premier Tusk będzie chciał zmienić konstytucję, Mastalerek odpowiedział: "Myślę, że będzie musiał jakoś przed opinią publiczną udawać, że chce tę konstytucję zmienić". Zdaniem Mastalerka "Donaldowi Tuskowi zależy na chaosie i zależy na awanturze, żeby przykrywać to, czego nie robi, i żeby nie rozmawiać o rzeczach ważnych, więc nie spodziewam się, że realnie będzie chciał to zmienić".

"Krzysztof Bosak ma dobre pomysły"

Polityk został też zapytany, czy wierzy w "reset konstytucyjny" i kompromis, że zarówno władza, jak i opozycja będą uznawały te same wyroki tych samych trybunałów i sądów. "Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Nie zależy na tym obecnej władzy i nie będą chcieli tego robić. Oni potrzebują paliwa na najbliższe wybory, na najbliższe kampanie i uważam, że Krzysztof Bosak ma dobre pomysły, przyświecają mu szczytne idee, natomiast nie będzie zainteresowania ze strony obozu władzy, takiego realnego" - odpowiedział Mastalerek.

"Donaldowi Tuskowi bardziej opłaca się konflikt"

Jak dodał - jego zdaniem - Donaldowi Tuskowi bardziej opłaca się konflikt. Według Mastalerka "widzieliśmy to wczoraj na przykładzie Rady Gabinetowej, czyli Donald Tusk przy mediach opowiada o Pegasusie, bo mu się po prostu bardziej opłaca politycznie odciągać uwagę mediów".

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.