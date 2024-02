Dzisiaj na krótko przed obradami Sejmu byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siłą próbowali dostać się do Sejmu. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską.

Byli parlamentarzyści chcieli wejść do Sejmu siłą razem z innymi członkami Prawa i Sprawiedliwości. Zostali poinformowani, że mogą wejść na galerię Sejmu, o ile uzyskają przepustki byłych posłów.

- To są posłowie i idą do pracy - mówił jeden z polityków.

Maciej Wąsik przekazał, że został ponownie ułaskawiony i to skazanie nie może oddziaływać na jego mandat poselski. - Zresztą sami państwo wiecie, że niektórzy konstytucjonaliści niezwiązani z poprzednim obozem władzy potwierdzą tak samo, że jesteśmy posłami. Zdaje się, że PKW nie wyznaczyło nowych zastępców, domagając się od pana marszałka Hołowni podstawy prawnej - powiedział.

Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego

- To nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, która była w opozycji, a teraz jest przy władzy dostała ataku histerii. My się nie chcemy przepychać, my chcemy, aby władza przestrzegała prawa. Nie wiem, czy będzie próba wejścia na salę plenarną, myśmy chcieli pokazać tylko to, że władza działa w sposób całkowicie bezprawny i zapowiedzieć, że za to kiedyś ciężko odpowiedzą - ocenił szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.