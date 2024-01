Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci poinformowało o zakończeniu akcji "Nakrętki dla Hospicjum". W specjalnym komunikacie podziękowano za kilkunastoletnie zaangażowanie w akcję, która pomogła zrealizować wiele marzeń podopiecznych.

Nakrętki dla Hospicjum. Szczegóły akcji

W akcję angażowały się różne instytucje publiczne, szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Pojemniki na nakrętki stały w wielu miejscach stolicy Dolnego Śląska. Zbierane nakrętki od butelek były sprzedawane, a środki ze sprzedaży wspierały hospicjum.

Przepisy UE. Ma być mniej plastiku

Jeśli w ostatnich miesiącach kupowaliście napoje w plastikowych butelkach, to na pewno zauważyliście, że oddzielenie nakrętki od butelki to nie lada sztuka. To efekt nowych przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie z unijną dyrektywą Single Use Plastics (SUP), od połowy 2024 r. wszystkie plastikowe nakrętki muszą być fabrycznie przytwierdzone do opakowań (butelki, kartony). Zmiana ma na celu zminimalizowanie ilości plastiku, który mógłby przedostać się do środowiska, a także ułatwienie recyklingu całych opakowań.

Nakrętki dla Hospicjum. Tylko do końca marca

"Dziękujemy Wam za kilkunastoletnie wsparcie i poświęcenie. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i pozyskanym środkom udało się nam pomóc i zrealizować wiele marzeń naszych podopiecznych" – poinformowała fundacja w komunikacie na Facebooku.