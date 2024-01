Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące produkcji w kraju.

Produkujemy coraz mniej węgla

Produkcja węgla kamiennego spadła o 8,5% r/r i wyniosła 48,53 mln ton w okresie styczeń-grudzień 2022 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja węgla kamiennego spadła o 8,8% r/r do 4,04 mln ton w grudniu 2022 r. (spadek o 13,1% m/m).

Produkcja węgla brunatnego wyniosła 3,72 mln ton w grudniu 2023 roku, co oznacza spadek o 17,2% w skali roku i spadek o 0,8% m/m, zaś w okresie 12 miesięcy ub.r. - spadła o 26,6% r/r do 40,1 mln ton, podano także.

Jak wiele energii produkujemy?

Produkcja energii elektrycznej spadła o 7% r/r do 165,73 TWh w okresie styczeń-grudzień 2023 r. podał Główny Urząd Statystyczny.

W samym grudniu 2023 r. odnotowano spadek produkcji o 4,3% r/r do 15,63 TWh. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 6,58% r/r do 163,63 TWh w okresie styczeń-grudzień 2023 r.

Wytwarzamy więcej benzyny

Produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 18,2% r/r do 5,12 mln ton w 2023 r., wynika z danych GUS. Produkcja olejów napędowych wzrosła w ub.r. o 7,9% do 15,44 mln ton, podano w komunikacie. Z kolei produkcja olejów opałowych w 2023 r. wzrosła o 18,2% r/r do 2,95 mln ton. W samym grudniu produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 23% r/r do 436 tys. ton (wzrost o 6% m/m), olejów napędowych wzrosła o 14,8% r/r do 1 323 tys. ton (spadek o 2,2% m/m), zaś olejów opałowych - spadła o 8,9% r/r i wyniosła 262,15 tys. t (wzrost o 5,1% m/m), podał także GUS.

Produkcja cementu

Produkcja cementu spadła o 11,9% r/r do 16,61 mln ton w 2023 r. W grudniu 2023 r. odnotowano spadek produkcji cementu o 9,4% r/r do 937 tys. ton. W ujęciu m/m odnotowano spadek o 33,7%.

Cukier w liczbach GUS-u

Produkcja cukru wzrosła o 58,1% r/r do 3,39 mln ton w 2023 r. W grudniu ub.r. odnotowano wzrost produkcji cukru o 141,4% r/r do 1,19 mln ton. Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 3,7% r/r i wyniosła 501 tys. ton w 2023 r. W grudniu ub.r. odnotowano spadek produkcji o 3,5% r/r do 37,1 tys. ton.