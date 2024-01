“Chcemy, by przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych stanął b. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński” - powiedział dziś szef komisji śledczej ds. wyborów kopertowych Dariusz Joński.

Gowin już przesłuchany. Kto następny?

Joński przypomniał, że komisja przesłuchała już dwóch świadków prof. Roberta Flisiaka i b. wicepremiera w rządzie PiS Jarosława Gowina. Podkreślił, że w piątek przesłuchani zostaną b. poseł, b. polityk Porozumienia Michał Wypij oraz b. wiceszef MAP Artur Soboń.

Joński powiedział, że przed komisją stanie też była wicemarszałek Sejmu Elżbieta Witek i b. szef MSWiA Mariusz Kamiński. Na uwagę, że Kamiński przebywa obecnie w więzieniu i w takim razie jak to przesłuchanie zostanie przeprowadzone, szef komisji ds. wyborów korespondencyjnych odparł, że "są różne metody". "Albo doprowadzenie na komisję, albo odbycie przesłuchania w więzieniu, albo też zlecenie tych czynności prokuraturze" - wyjaśnił.

Czy kłopoty Kamińskiego i Wąsika dopiero się zaczynają?

Na pytanie, kiedy może dojść do przesłuchania Kamińskiego Joński odpowiedział, że może to być w lutym, ale nie chciał wskazywać dokładnej daty. "Wiele zależy od tego, co usłyszymy od kolejnych świadków" - podkreślił polityk KO.

Dopytywany, czy to jest dobry moment na przesłuchanie tego świadka, bo PiS mówi o więźniach politycznych w kontekście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Joński odparł, że został przyjęty plan pracy komisji i po kolei wzywani świadkowie są przesłuchiwani. "Jeśli minister Kamiński uczestniczył w tym procesie przygotowania wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły, to również zostanie przesłuchany" - zapewnił polityk KO.

Szumowski, Sasin, Dworczyk… Pierwsza ławka PiS ma się stawić na komisji

Przekazał też, że przed komisją stanie b. minister zdrowia Łukasz Szumowski, b. szef MAP Jacek Sasin oraz b. szef KRPM Michał Dworczyk. Dodał, że w planach komisji jest też przesłuchanie b. premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Jarosław Kaczyński dlatego, że jak słyszeliśmy od świadka, Adam Bielan wymyślił pomysł, przekonał Kaczyńskiego i Kaczyński w różny sposób nakłaniał polityków do tego, żeby za tym zagłosowali" - stwierdził Joński.

Jakie są cele i założenia działalności komisji kopertowej?

Zadaniem komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego - tzw. wyborów kopertowych - ma być przede wszystkim "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

W uchwale powołującej komisję wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".

Kiedy wysłuchamy zeznań Kaczyńskiego?

Pytany, kiedy może zostać przesłuchany prezes PiS, Jarosław Kaczyński, szef komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych odparł: "Raczej pod koniec prac komisji".