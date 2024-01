Wiceminister resortu klimatu Zielińska przekazała w Brukseli jasną wiadomość: “Trzeba zwiększyć wysiłki na rzecz neutralności klimatycznej, ale w sposób sprawiedliwy”.

Zielińska: “Polska zwiększy wysiłki w walce ze zmianami klimatu”

Polska zwiększy wysiłki na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej; musi się to jednak odbywać w sposób sprawiedliwy - powiedziała w poniedziałek w Brukseli przed rozpoczęciem nieformalnego spotkania ministrów środowiska UE wiceszefowa resortu klimatu i środowiska RP Urszula Zielińska.

"Przyjechałam tu z wiadomością, że Polska zwiększy wysiłki w walce ze zmianami klimatu. (...) Neutralność klimatyczna do 2050 roku to oczywisty cel, który jako Polska musimy osiągnąć. Musimy wykonać naszą część zadania. Będę przekonywać do tego resztę członków rządu. Myślę, że podążamy w tym kierunku" - powiedziała polityk partii Zieloni.

"Zobowiązania Europy są zobowiązaniami Polski. Zobowiązaliśmy się (jako Unia) zredukować emisje, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do 20250 roku. Nauka wskazuje, że musimy to zrobić" - dodała Zielińska.

Czy sprawiedliwa transformacja energetyczna jest kontrowersyjna?

Ministra zaznaczyła jednocześnie, że należy wsłuchiwać się w głos przeciwników zwiększenia wysiłków na rzecz "neutralności klimatycznej", ponieważ - zdaniem wiceminister - podnoszą oni często ważkie argumenty natury społecznej.

"Musimy zapewnić, żeby transformacja z kraju opartego na węglu - takiego jak mój - była transformacją sprawiedliwą. Nie możemy zostawić ludzi na lodzie. (...) Musimy pokazać ludziom, że zielona energia jest dziś tańsza niż energia pozyskiwana z węgla czy gazu. (...) Dołożymy starań, by w procesie transformacji od paliw kopalnych do zielonej energii i Europy neutralnej klimatycznie nikogo nie zostawić na lodzie" - podsumowała Zielińska.

UE pozostaje liderem ekologicznym świata

Rok 2050 jest datą zawartą w pakiecie "Fit for 55", czyli zbiorze dyrektyw i rozporządzeń przygotowanych przez Komisję Europejską, które mają doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez UE. Do 2030 roku ma nastąpić redukcja o co najmniej 55 proc. (w porównaniu z 1990 rokiem), a w 2050 roku osiągnięcie "neutralności klimatycznej".