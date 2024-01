Zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski zapowiedział w sobotę złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez szefa MS Adama Bodnara, prokuratora Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

"Dzisiaj wspólnie z pozostałymi zastępcami prokuratora generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara, Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z bezprawną próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego i próbą zastąpienia go przez prokuratora Jacka Bilewicza" - powiedział Ostrowski w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

Działanie Adama Bodnara

Jak dodał, "działanie Adama Bodnara złamało prawo, w tym naruszyło uprawnienia Prezydenta RP". "Jest to nieudolna próba obejścia przepisów prawa o prokuraturze, które wprost przewiduje pisemną zgodę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na odwołanie Prokuratora Krajowego" - powiedział Zastępca Prokuratora Generalnego.

Zaznaczył, że w piątek wspólnie z innym zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem zwrócił uwagę Adamowi Bodnarowi, że łamie prawo. "Osobiście wskazałem, że jest jeszcze możliwość wycofania się z bezprawnych działań" - powiedział Ostrowski.

Ocenił, że stan ten powoduje potężny chaos w prokuraturze i wpłynie to - jego zdaniem - negatywnie na jej funkcjonowanie i walkę z przestępczością.

"W demokratycznym państwie prawa podstawą działania organów państwa są akty prawa określone w konstytucji, a nie opinie prawne pisane na zamówienia polityków" - podkreślił.

Zaapelował do prokuratorów o "stosowanie prawa, a nie opinii prawnych". "Stosujcie się do decyzji i poleceń legalnie powołanych przełożonych, nie ulegajcie naciskom medialnym. Pamiętajcie, że waszym zadaniem jest stanie na straży prawa i walka z przestępczością. Nie bójcie się" - zaapelował Ostrowski.

Przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Prokuratura Krajowa oświadczyła w piątek, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że - jego zdaniem - Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Bodnar poinformował, że na stronie resortu sprawiedliwości są dostępne zewnętrzne opinie prawne uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej.