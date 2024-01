Sejmowa komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych wznowiła we wtorek po godz. 14 posiedzenie i rozpoczęła przesłuchanie byłego wicepremiera w rządzie PiS Jarosława Gowina. "Te fakty, które pamiętam, przywołam z całą dokładnością" - podkreślił Gowin w rozmowie z dziennikarzami.

Przesłuchanie Gowina. Tylko fakty

"To będą tylko fakty. Będę się starał unikać ocen, przedstawię fakty tak, jak je znam. Te fakty, które pamiętam, przywołam z całą dokładnością" - powiedział we wtorek Gowin dziennikarzom w Sejmie jeszcze przed wznowieniem posiedzenia komisji.

22 grudnia ub.r. sejmowa komisja śledcza ds. tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku zdecydowała, że wezwie na świadków m.in. byłego wicepremiera Jarosława Gowina, byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, b. szefa MAP Jacka Sasina, b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, b. szefa KPRM Michała Dworczyka i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zadaniem komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego - tzw. wyborów kopertowych - ma być przede wszystkim "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

W uchwale powołującej komisję wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".

Przesłuchanie Gowina potrwa nie zakończy się tego dnia

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) przekazał, że "przewiduje pytania do godz. 18". Według niego we wtorek komisja nie zakończy przesłuchania Gowina ponieważ "ma do niego wiele pytań".

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) przekazał, że "przewiduje pytania do godz. 18". Według niego we wtorek komisja nie zakończy przesłuchania Gowina ponieważ "ma do niego wiele pytań".

"Będzie to prawdopodobnie w tym albo w przyszłym tygodniu, bo w czasie naszego posiedzenia zmienił się porządek kolejnych posiedzeń Sejmu" - powiedział Joński.

We wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zaplanowane na ten tydzień dwa posiedzenia Sejmu zostały przeniesione na przyszły tydzień - na wtorek, środę i czwartek.

Joński w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że na pewno komisja śledcza nie zbierze się w dniu posiedzenia plenarnego Sejmu. "Jeszcze dzisiaj poproszę pod koniec dnia o zwołanie prezydium (komisji - PAP), aby ustalić nowe terminy posiedzień" - poinformował Joński.

Zaznaczył również, że przesłuchania świadków będą odbywać się co tydzień, a niektórzy będą przesłuchiwani przez dwa dni.

