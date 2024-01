"Od wielu lat ludzie odbywający wyroki przekazują nam swoje przepiękne prace, które wzbogacają licytację i naprawdę wpływają na to, jaki jest ostateczny wynik na koncie naszej zbiórki. To jest niezwykle ważny moment, kiedy ktoś, kto jest za murem więzienia, może wspomóc Orkiestrę, może zrobić coś bardzo dobrego. My to niezwykle szanujemy – podkreślił Jurek Owsiak.