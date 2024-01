"Rada Mediów Narodowych bez wątpienia musi zostać zlikwidowana, bo nie może być dwóch bez mała bardzo podobnych do siebie bytów" - ocenił Frysztak. Dodał, że w celu odpolitycznienia mediów publicznych członkowie KRRiT powinni być powoływani na dłuższe kadencje, aby "nie pokrywały się one z kadencją chociażby polskiego parlamentu". "To jest jeden z pierwszych pomysłów i postulatów, który może zostać zrealizowany" - dodał.