Co roku Łódź przeznacza na finansowanie in vitro 1 mln zł ze swojego budżetu. Dzięki trwającemu od połowy 2016 roku programowi na świat przyszło blisko 500 dzieci, w tym 20 par bliźniąt. We wtorek w Łodzi ruszają zapisy do kolejnej edycji miejskiego programu dofinansowania zabiegów in vitro.

Baby-boom w Łodzi jeszcze przed uruchomieniem ogólnopolskiego programu in vitro

Do programu może przystąpić para, która w dniu kwalifikacji do niego mieszkała w Łodzi i w tym mieście rozliczała się z podatku dochodowego. Z dofinansowania mogą korzystać kobiety do 40 lat (w wyjątkowych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, do 42 lat). Program jest dostępny dla małżeństw i związków nieformalnych.

W tym roku z dofinansowania procedury in vitro ponownie będzie mogło skorzystać 200 par dotkniętych problemem bezpłodności. Pary zakwalifikowane do programu mogą otrzymać 5 tys. zł dotacji do jednej takiej procedury i wnioskować o trzy takie zabiegi. Nabór wniosków do programu leczenia niepłodności dla mieszkańców Łodzi w tegorocznej edycji rozpoczął się we wtorek.

W związku z planowanym od 1 czerwca br. uruchomieniem państwowego programu in vitro, będzie to prawdopodobnie ostatnia edycja miejskiego wsparcia do łodzian.

5 tys. dopłaty do świadczenia medycznego in vitro

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska odnosi się do sytuacji następująco:

Ustawa o in vitro została podpisana przez prezydenta. Jednak zacznie obowiązywać od połowy 2024 r. W związku z tym nie chcemy zostawić żadnej z par bez pomocy. Dlatego miejski program in vitro będziemy kontynuować, dopóki nie będziemy pewni, że każdy z potrzebujących będzie mógł skorzystać z krajowego programu.

Miasto oferuje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł do jednej procedury biotechnologicznej, nie więcej niż 80 proc. kosztów danej procedury. Finansowane są nie więcej niż trzy procedury w czasie trwania całego programu, przy czym w programie zanotowano już przypadki, gdy para po urodzeniu dziecka zdecydowała się na ponowne zapłodnienie in vitro w ramach miejskiego wsparcia.

Umożliwia on także uzyskanie dofinansowania do procedury zamrożenia komórek rozrodczych. Stosuje się ją, gdy kobieta lub mężczyzna chorują na nowotwór i muszą się poddać terapii onkologicznej, która mogłaby w przyszłości doprowadzić do utraty płodności. Zamrożone komórki można wykorzystać po powrocie do zdrowia. Pary ze schorzeniem nowotworowym (w tym kobiety od 18. do 38. roku życia) korzystające z programu w celu zachowania płodności podlegają przyspieszonej kwalifikacji. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Zabiegi wykonywane są w dwóch klinikach: Salve i Gameta.

1000 par w Łodzi raduje się dziećmi dzięki in vitro

Do tej pory z dofinansowania skorzystało ponad 1000 par. Dzięki wsparciu urodziło się 494 dzieci, w tym 20 par bliźniąt. Skuteczność programu, mierzona stosunkiem liczby ciąż do wykonanych transferów, wynosi 49,5 proc.

Licencję na swój certyfikowany program Łódź bezpłatnie przekazuje innym gminom. Pierwszy z takiej możliwości skorzystał w 2016 r. Sosnowiec, potem jeszcze Szczecinek, powiat pabianicki, Błaszki, Gniezno, Zgierz i Głogów.