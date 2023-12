Wyniki badania +Nastolatki 3.0+ wskazują na to, że nastolatkom trudno jest ocenić, czy treści, jakie napotykają online są bezpieczne i prawdziwe. Rozmawiajcie z dziećmi o netykiecie, uczcie rozpoznawania zachowań, które łamią społeczne normy - podało Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie.

Badanie "Nastolatki 3.0."

Ministerstwo Cyfryzacji podało w komunikacie, że według tegorocznego raportu z ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców "Nastolatki 3.0.", przeciętny nastolatek każdego dnia spędza w sieci 5 godzin i 36 minut, a w weekendy czas ten wydłuża się do prawie 6 godzin i 30 minut. Dodano, że "zaabsorbowanie młodych użytkowników światem online może mieć (...) swoją ciemną stronę".

"Wyniki najnowszego badania +Nastolatki 3.0+ wskazują na to, że nastolatkom trudno jest ocenić, czy treści, jakie napotykają online są bezpieczne i prawdziwe. Tylko połowa młodych interesuje się wiarygodnością profili, które obserwuje, a co szósty nastolatek nie jest w stanie określić, czy oglądane przez niego treści są wulgarne lub nacechowane przemocą. Agresja słowna w sieci jest dla nastolatków codziennością – niemal 40 proc. 13-latków było świadkiem wyzywania znajomych w Internecie" - wskazano.

Szkodliwe treści

Jak czytamy w komunikacie, "młodzi – oprócz oglądania w sieci szkodliwych treści – podejmują też zachowania, które mogą narażać na bardzo realne niebezpieczeństwo". Wskazano, że "co trzeci angażuje się w internetowe wyzwania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu, również co trzeci badany nastolatek deklaruje, że zdarzyło mu się otrzymać nagie lub półnagie zdjęcia za pośrednictwem Internetu lub smartfona, a co dziesiąty takie zdjęcie wysłał", a "dwóch na dziecięciu nastolatków spotkało się fizycznie z dorosłymi osobami poznanymi przez Internet" - dodano.

Ponadto, jak przekazał resort wskazując na badania EU Kids Online, "około 40 proc. dzieci i nastolatków napotyka w sieci na szkodliwe treści". Podano, że "były to krwawe, brutalne obrazy (42 proc. młodych widziało takie treści w ciągu ostatniego roku), doświadczenia z braniem narkotyków (44 proc.), zagrażające zdrowiu ekstremalne diety (43 proc.), wskazówki, jak zrobić sobie krzywdę (36 proc.). Świadkiem hejtu było aż 47 proc. respondentów".

Rola dorosłych

Ministerstwo Cyfryzacji zaznaczyło, że rozmowa i obecność w życiu, także online, jest "kluczowa" w przygotowaniu dzieci i młodzieży "na zetknięcie z nie zawsze pozytywnym Internetem". Dorośli - jak wskazano - powinni rozmawiać z młodymi osobami o netykiecie oraz uczyć ich rozpoznawania zachowań i komunikatów, które łamią społeczne normy, są np. przemocowe lub dyskryminujące, a także pokazywać w jaki sposób można na nie właściwie i bezpiecznie reagować.

"Rozmawiajcie o tym, jakimi informacjami dzieci nigdy nie powinny dzielić się online (np. danymi osobowymi, adresem, dokładnym miejscem pobytu w danym momencie). Zastanówcie się też wspólnie, jakie ryzyko może wiązać się chociażby z przesyłaniem intymnych zdjęć czy filmików, nawet bardzo zaufanej osobie" - podkreślono, zwracając się do dorosłych.

Ważne kompetencje u dzieci

Resort wskazał też, że ważną umiejętnością, o którą również warto zadbać, jest "rozumienie, rozpoznawanie i reagowanie na presję rówieśników". Dodano, że "asertywność dziecka może ochronić je przed zaangażowaniem w ryzykowne wyzwanie czy zablokować potencjalnie niebezpieczny kontakt". Wskazano, żeby uczyć dzieci też umiejętności krytycznego myślenia, ponieważ w Internecie "każdy może kreować ekspercki wizerunek, a popularność mogą zyskiwać najbardziej absurdalne przekazy".

"Niezweryfikowane konta, nie zawsze rozsądne porady influencerów, patostreamy, czy pornografia online to nie są treści, które pokazują rzeczywistość" - zaznaczono.

Nowe technologie mogą chronić

Resort wskazał, że technologia może być pomocna w działaniach służących ochronie najmłodszych przed nieodpowiednimi treściami. "Zabezpieczajcie urządzenia cyfrowe najmłodszych tak, aby minimalizować ryzyko kontaktu ze szkodliwymi treściami. Kiedy rozpoczynacie przygodę z nowym portalem upewnijcie się, że kontrolujecie to, jakimi informacjami o sobie się dzielicie (ustawienia prywatności). Sprawdźcie też, w jaki sposób zgłaszać niepokojące treści. Nie zapominajcie też o zespole Dyżurnet.pl, do którego możecie zgłosić nielegalne i szkodliwe treści.