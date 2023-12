Organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, ale również adwokaci czy radcowie prawni na wdrożenie e-Doręczeń mają czas do 1 października 2024. Tak zdecydował szef resortu cyfryzacji w opublikowanym dziś w Dzienniku Ustaw komunikacie.

Przypomnijmy, że pierwotnie termin ten upływał 10 grudnia. Po konsultacjach m.in. z przedstawicielami strony samorządowej ówczesny szef resortu Janusz Cieszyński zdecydował o przesunięciu go na 30 grudnia br. (pisaliśmy o tym: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9360019,e-doreczenia-odsuniete-w-czasie-ministerstwo-cyfryzacji-zmienia-termi.html). Jednocześnie zapowiedziano prace legislacyjne nad zmianą ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.) – tak, aby termin ten można było odsunąć nawet do 1 stycznia 2025 r.

Ostatecznie nowelizację przegłosowała już nowa większość parlamentarna. W uzasadnieniu wskazywano m.in. na brak gotowości technicznej po stronie wyznaczonego operatora e-Doręczeń – Poczty Polskiej. W ustawie określono, że termin w komunikacie nie może być wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i późniejszy niż 1 stycznia 2025 r. Teraz nowy szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski zdecydował o przesunięciu terminu na 1 października 2024 r. Przesądza o tym Komunikat Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2764) opublikowany dziś w Dzienniku Ustaw.

– Sytuacja, w której do 30 grudnia nie zostałby wydany nowy komunikat, bądź też dotychczasowy nie zostałby uchylony niewątpliwie byłaby wielce niepożądana i spowodowałaby liczne perturbacje zwłaszcza w stosunku do podmiotów publicznych, które mają już aktywowany adres do doręczeń elektronicznych. Tego rodzaju podmioty zobowiązane byłyby bowiem od dnia 30 grudnia 2023 r. do stosowania e-Doręczeń zwłaszcza na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej 9, co wynika z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych – komentuje Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu.

Termin 1 października 2024 r. obowiązuje m.in. administrację rządową, samorządową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przedstawicieli zawodów zaufania społecznego (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowego, notariuszy).