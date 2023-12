Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada otwarcie w 2024 r. prawie 170 km nowych tras.

Zbliżający się rok będzie przełomowy dla kierowców, bo uda się skończyć kilka ważnych ciągów dróg szybkiego ruchu. Ekspresowa trasa S7 za niecały rok wreszcie połączy Warszawę z Krakowem. Będzie to możliwe dzięki oddaniu dwóch brakujących odcinków w województwie małopolskim – w okolicach Miechowa i na północ od Krakowa – do miejscowości Widoma. Jest szansa, że podróż samochodem między obecną a dawną stolicą Polski skróci się do ok. trzech godzin.

Dodatkowo jesienią przyszłego roku ma zostać oddana północna obwodnica Krakowa (S52). Dwunastokilometrowa trasa z dwoma tunelami o długości 650 i 500 m ułatwi wyjazd czy ominięcie miasta. Do domknięcia ringu wokół Krakowa zabraknie już tylko kilkukilometrowego odcinka trasy S7 na terenie miasta – od węzła Nowa Huta do węzła Mistrzejowice. Z powodu konieczności przeprojektowania tego ostatniego skrzyżowania z ekspresówki będzie można zacząć korzystać w 2025 r.

Do końca zmierza też budowa Via Baltica, czyli trasy S61. W drodze z Mazowsza do granicy z Litwą brakuje już tylko 12-kilometrowego fragmentu wokół Łomży. Jego budowa jest zaawansowana w niemal 50 proc. Według planów GDDKiA fragment ten ma zostać udostępniony jesienią przyszłego roku. Na razie będzie dostępna tam jedna jezdnia. Dzięki temu w drodze na Suwalszczyznę czy do krajów nadbałtyckich nie trzeba już będzie przejeżdżać przez środek Łomży. Druga nitka S61 będzie oddana w 2025 r. W przypadku tej ekspresówki nie obyło się bez wyraźnego poślizgu. Z kontraktem nie radziła sobie włoska firma Toto. Prawie dwa lata temu GDDKiA zerwała z nią umowę i ogłosiła kolejny przetarg na dokończenie robót. Po Włochach inwestycję kończy polski Intercor.

Na zachodzie kraju kończona jest droga ekspresowa S3. W połowie przyszłego roku kierowcy powinni zacząć korzystać z 33-kilometrowego odcinka z Troszyna do Świnoujścia. Jednocześnie finiszują roboty na drugim końcu trasu, niedaleko granicy z Czechami. Chodzi o 16-kilometrowy fragment z Bolkowa do Kamiennej Góry. W ramach tej inwestycji powstaje m.in. dwukilometrowy tunel, który przecina Góry Wałbrzyskie. Realizacja ekspresówki jest zaawansowana w ok. 90 proc. Inwestycja powinna być udostępniona latem.

A1, A4 i S3 do końca 2024 r. mają być gotowe na całej długości

Droga S3 na razie będzie się urywać w Lubawce, dwa kilometry przed granicą z Czechami. Nasi południowi sąsiedzi szykują się do realizacji jej przedłużenia (jako autostrady D11). Najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka od granicy do Trutnova złożył Budimex. Trasa ma być skończona jednak dopiero w 2027 r.

W przyszłym roku ma być także wydłużona autostrada A2. Dzięki otwarciu dwóch kolejnych odcinków arteria zostanie dociągnięta do Siedlec. Na razie nie będzie jednak jeszcze można korzystać ze środkowego odcinka A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Dopiero rok temu wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej między miejscowościami Groszki i Gręzów. Ten fragment powinien być ukończony w 2025 r. W tym samym czasie autostrada A2 powinna dotrzeć do Białej Podlaskiej.

Jesienią przyszłego roku ma być też wydłużona Zakopianka. Chodzi o 16-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 47 z miejscowości Rdzawka do Nowego Targu.

Na południu Polski trwa też budowa ekspresowej „jedynki”. Inwestycja jednak się przeciąga. W przyszłym roku uda się otworzyć jedynie siedmiokilometrowy odcinek przebudowanej dwupasmówki koło Dąbrowy Górniczej. Budowana w nowym śladzie trasa między Mysłowicami a Bielskiem-Białą będzie ukończona w 2025 r. W tym samym czasie mają też finiszować roboty przy ekspresowej obwodnicy Węgierskiej Górki, czyli ostatnim odcinku szybkiej drogi na południe od Bielska-Białej. W ramach inwestycji powstają dwa tunele przebijające się przez masyw Baraniej Góry.

Na koniec 2024 r. łączna długość tras szybkiego ruchu ma osiągnąć ok. 5250 km. W pełni ukończone będą trasy S3, A4 i A1. Do końca tej dekady powinna finiszować realizacja kilku innych arterii, m.in. S6 łączącej Szczecin z Trójmiastem czy A2 między granicą z Niemcami a granicą z Białorusią. ©℗