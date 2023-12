Sylwester 2023 r. przypada w niedzielę objętą zakazem handlu. Czy to oznacza, że wszystkie sklepy będą zamknięte? Jakie kary grożą za złamanie zakazu handlu podczas tegorocznego Sylwestra?

Czy w Sylwestra 2023 r. będzie można zrobić zakupy?

Z ostatnimi w tym roku zakupami nie warto czekać do Sylwestra. Podobnie, jak tegoroczna Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, wypada on w niedzielę, która nie jest niedzielą handlową w związku z tym sklepy będą zamknięte. Warto więc w niezbędne sylwestrowe wiktuały oraz bąbelkowe trunki zaopatrzyć się już wcześniej.

Tegoroczny Sylwester z zakazem handlu

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w tegorocznego Sylwestra w placówkach handlowych zakazany będzie:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Zakaz handlu w Sylwestra 2023 r.: Wysokie grzywny i nie tylko

Złamanie zakazu handlu w Sylwestra 2023 r. może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny, a nawet karą ograniczenia wolności. Zwraca na to uwagę adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl.

– Istotne jest to, że ww. ustawa penalizuje czyny przedsiębiorców polegające na naruszeniu zakazu handlu w niedzielę i święta popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie.Oznacza to, że również przedsiębiorca, który zaniechał lektury obowiązujących przepisów, bądź zlecił pracownikowi pracę w najbliższą sylwestrową niedzielę 31 grudnia wskutek błędów organizacyjnych, będzie wypełniał ustawowe znamiona czynu zabronionego i może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł. Warto jednak nadmienić, że nie jest to jedyna kara jaka może spotkać przedsiębiorców za naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta, albowiem art. 218a Kodeksu karnego przewiduje surowsze kary w postaci kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności dla sprawców, którzy naruszają przedmiotowy zakaz, czyniąc to w sposób złośliwy lub uporczywy – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Czy wszystkie sklepy będą zamknięte w Sylwestra?

Zakaz handlu nie obejmuje niektórych rodzajów działalności, dlatego w nachodzącego Sylwestra mogą być otwarte, m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, a także gastronomia – kawiarnie czy cukiernie. Warto nadmienić, że zakaz ten nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Z związku z tym, niektóre mniejsze sklepy oraz sieci, m.in. Żabka również mogą być czynne, jednak godziny otwarcia poszczególnych placówek trzeba sprawdzać indywidualnie.

Nowy Rok 2024 r.: Sklepy nieczynne

Nowy Rokto dzień świąteczny i zgodnie z przepisami zawartymi w wspomnianej wyżej ustawie sklepy w pierwszy dzień 2024 r. będą nieczynne. Podobnie, jak w przypadku tegorocznego Sylwestra zakaz ten nie będzie obejmował niektórych rodzajów działalności handlowej, więc jest szansa na zaopatrzenie w otwartych tego dnia wybranych placówkach, np. stacjach paliw.