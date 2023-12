Dzisiaj podczas konferencji Donald Tusk i Andrzej Domański przekazali najważniejsze punkty projektu ustawy budżetowej. - Budżet jest tworzony przy założeniu 3 proc. wzrostu PKB oraz inflacji na poziomie 6,6 proc. - wskazał szef resortu finansów.

Donald Tusk przekazał, że zapewniono środki na podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc. Dodatkowo przeznaczono 2,3 mld zł na sfinansowanie podwyżek.

- Zapewniamy w budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, także celników - wskazał Donald Tusk.

"800+ jest finansowanie, są pieniądze w budżecie, będzie wypłacane. 'Trzynastka' i 'czternastka' - będą wypłacane, są na to środki w budżecie. Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad 5-proc. inflacja - a to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane" - dodał premier.

Tusk zapowiedział "dodatkowo 2,3 mld zł dotacji dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach. W budżecie znalazły się także środki na podwyżki dla nauczycieli szkół wyższych, dodał.

Deficyt budżetowy w 2024 roku

Andrzej Domański przekazał natomiast, że deficyt budżetowy wyniesie 184 mld zł. - Budżet jest tworzony przy założeniu 3-proc. wzrostu PKB w przyszłym roku oraz inflacji na poziomie 6,6 proc. Obserwujemy wyraźne ożywienie w polskiej gospodarce, cieszymy się, że rynki finansowe przyjęły zwycięstwo opozycji jednoznacznie pozytywnie. Spadają rentowności polskich obligacji, umacnia się polska waluta - wskazał nowy szef resortu finansów.

"Podejmiemy szereg działań na rzecz ograniczenia wysokości deficytu budżetowego" - oświadczył Domański na konferencji prasowej, w której również uczestniczył premier Donald Tusk. Zaznaczył, że nowy rząd przeprowadzi w najbliższych tygodniach dokładny audyt we wszystkich ministerstwach, by szukać pewnych "naturalnych oszczędności". "Będziemy dążyć do tego, aby deficyt w kolejnych latach ulegał ograniczeniu" - podkreślił minister finansów.

Dzisiaj projekt wpłynął już do Sejmu. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zaplanowane jest na 21 grudnia tego roku.