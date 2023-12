Minister finansów Andrzej Kosztowniak podpisał rozporządzenie przedłużające stosowanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie „zerowej” stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Płacimy za to, by żywność kupować taniej

Od 1 lutego 2022 r. w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku. Czasowe utrzymanie obniżonej stawki VAT dla podstawowej żywności to koszt ok. 2,7 mld zł dla budżetu. Ministerstwo Finansów informuje: Rozporządzenie przedłużające „zerowy” VAT na żywność uzyskało podpis ministra finansów.