Poseł PiS Michał Wójcik chce złożyć poprawkę do projektu uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. Pegasusa rozszerzającą zakres czasowy, który mogłaby ta komisja sprawdzić.

Komisje śledcze powstają w Sejmie

We wtorek sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczące: powołania komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych; powołania Komisji Śledczej w sprawie tzw. afery wizowej wraz z poprawkami.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały dotyczącej powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. Odrzucono poprawkę PiS przewidującą rozszerzenie zakresu czasowego badania spraw przez komisję śledczą ds. Pegasusa.

Pegasus. Wójcik chce sprawdzenia także rządów PO-PSL

Wójcik zapowiedział w środę, że podczas debaty nad tym projektem na posiedzeniu plenarnym Sejmu ponownie złoży poprawkę rozszerzającą zakres czasowy, który mogłaby ta komisja sprawdzić. "Czyli nie od 2015 roku, ale od 2007" - podkreślił.

Dlaczego ludzie mają nie wiedzieć co, działo się w tamtych czasach? Przecież, jeżeli jesteśmy uczciwi, transparentni, to dlaczego nie? Nie chciałby pan wiedzieć - jako dziennikarz - czy był podsłuchiwany?

- pytał Wójcik.

"Jeżeli miałaby już być ta komisja to powinna sprawdzać, jeżeli chodzi o czas, okres także te lata od 2007 roku, zwłaszcza, że podobno był program - i chcielibyśmy to wiedzieć, Polacy mają prawo to wiedzieć - który miał zdolności dużo dalej idące niż Pegasus" - powiedział polityk PiS.