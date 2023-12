Rząd ma się zająć projektem ustawy, w ramach której proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa na program z programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." - wynika z informacji o programie obrad Rady Ministrów.

Pomoc w oszczędzaniu na mieszanie

W opublikowanej na stronach kancelarii premiera informacji wynika, że Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Z opisu projektowanej ustawy, zawartej w publikowanym na stronach kancelarii premiera wykazie prac legislacyjnych i programowych, przypomniano, że przy przyjmowaniu zmienianej ustawy przyjęto założenie udzielenia w okresie do końca 2024 roku ok. 45 tys. kredytów mieszkaniowych z dopłatami do rat, przy przeciętnej kwocie kredytu odpowiadającej średnim kwotom nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej w połowie 2023 r. W kolejnych latach – jak zakładano – akcja kredytowa miała się ustabilizować na poziomie 30-35 tys. kredytów rocznie, a w ostatnim roku akcji kredytowej liczna udzielonych kredytów miała sięgnąć poziomu 40 tys.

„Dotychczasowy okres realizacji programu wskazuje, że już do końca 2023 r. łączna liczba udzielonych kredytów mogłaby osiągnąć łącznie poziom nawet 45 tys. umów kredytowych, gdyby w kolejnych tygodniach roku utrzymana została średnia liczba zawieranych tygodniowo umów w okresie ostatnich dwóch miesięcy” – stwierdzono w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

"Akcja kredytowa" w 2024

Dodano, że zapewnienie utrzymania w 2024 r. porównywalnych rozmiarów akcji kredytowej w stosunku „do 30-40 tys. kredytów rocznie, jakie będą mogły zostać udzielone w latach 2025-2027” wymaga zwiększenia maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów 2 proc.

„Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2023-24 łącznie ok. 75 tys. bezpiecznych kredytów 2 proc., przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego każdym z lat realizacji programu wynosi 400 tys. zł” – stwierdzono w informacji.

Za projekt odpowiada resort rozwoju i technologii.