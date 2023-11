Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi, kierując obradami Izby.

Na wtorkowej konferencji prasowej szef klubu PiS zarzucił marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, że przetrzymuje w tzw. sejmowej zamrażarce trzy ważne dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin projekty ustaw. Jak mówił, chodzi o projekty dotyczące przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii.

Błaszczak przekazał, że na piśmie zwrócił się do Hołowni, by Sejm rozpatrzył te trzy projekty, jednak nie otrzymał pozytywnej odpowiedzi. "Skomentuję to w ten sposób: zamrażarka w gabinecie marszałka Hołowni jest aktywna, jest podłączona do sieci" - powiedział.

Błaszczak: Izba powinna zająć się projektem PiS

Szef klubu PiS podkreślił ponadto, że Izba powinna zająć się projektem uchwały autorstwa posłów PiS, wyrażającej sprzeciw wobec zmian traktatów unijnych. "Jest to niezwykle ważne w kontekście suwerenności Polski. Zmiany, które przewidziane są w traktatach unijnych zagrażają suwerenności Polski" - dodał.

Błaszczak zaapelował do Hołowni, by zachowywał więcej powagi, kierując obradami Sejmu. "Sejm RP nie jest miejscem, które zapewnia rozrywkę, a więc niestosowne są wypowiedzi marszałka Hołowni o popcornie, o przyciskach, o lajkowaniu. Nie o to chodzi w przypadku pracy Sejmu RP. Sejm stanowi prawo obowiązujące w Polsce, Sejm wyłania władzę. A więc, powagi panie marszałku i odwagi" - zwrócił się do Hołowni.

Zarzucił, że Izba pod rządami Hołowni zajmuje się uchwałami autorstwa PO powołującymi komisje śledcze, zamiast podjąć prace w "ważnych sprawach dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin".

Premier Mateusz Morawiecki kilkukrotnie zwracał się do marszałka Sejmu o spotkanie, aby omówić trzy sprawy, którymi - jego zdaniem - niezwłocznie powinni zająć się posłowie, a więc: przedłużenie 0 proc. VAT na żywność, przedłużenie wakacji kredytowych i zamrożenie cen energii. Hołownia poinformował w piątek, że z Morawieckim spotka się w tym tygodniu.

Co na to Hołownia?

Hołownia podkreślił jednocześnie, że zerową stawkę VAT na żywność można przedłużyć rozporządzeniem ministra finansów, a więc leży to w gestii rządu, a nie Sejmu. Przekazał ponadto, że projekt przedłużający wakacje kredytowe został skierowany do pierwszego czytania. Jeżeli chodzi o zamrożenie cen energii - podkreślił Hołownia - to politycy nowej koalicji pracują nad rozwiązaniami, które zostaną wdrożone po przejęciu władzy.