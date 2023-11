Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych ogłosiła, że w Pałacu Prezydenckim dziś o 16:30 dojdzie do zaprzysiężenia przez prezydenta Andrzeja Dudę rządu Mateusza Morawieckiego.

Zaprzysiężenie rządu Morawieckiego - kiedy?

Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego odbędzie się dziś (poniedziałek, 17 listopada) o godz. 16:30 w Warszawie.

Zgodnie z wyjaśnieniami prezydenckiej minister procedura zaprzysiężenia rządu zakłada

najpierw zaprzysiężenie premiera,

następnie złożenie wniosku przez premiera do prezydenta o powołanie Rady Ministrów,

po czym prezydent składa swój podpis i dokonuje wiążących powołań ministrów.

Podczas uroczystości zaplanowano przemówienie prezydenta w Sali Kolumnowej. Przemawiał będzie też Mateusz Morawiecki.

Procedury konstytucyjne i podział mandatów w Sejmie

Przypomnijmy, że 13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera, wyznaczając mu misję utworzenia rządu. Jej realizacja nie wydaje się realna z uwagi na wyłonienie się w wyborach nowej większości.

"Arytmetyka sejmowa" po 15 października nie pozostawia złudzeń: PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów, nawet gdybyśmy chcieli doliczyć do tego Konfederację z jej 18 mandatami.

Trzy ugrupowania: KO (157 mandatów), Trzecia Droga (65) i Nowa Lewica (26) uzyskują razem znaczącą przewagę. Umowa koalicyjna została podpisana przez liderów tych obozów 10 listopada. Swoje podpisy złożyli: Donald Tusk (PO), Szymon Hołowni (Polska 2050), prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysza oraz Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Żaden z tych polityków nie chce współpracować z Mateuszem Morawieckim, a równolegle do dzisiejszego zaprzysiężenia trwa formowanie rządu Donalda Tuska.

Znamy większość ministrów i minister w rządzie Tuska, za to do ostatniej chwili nie wiemy jakie kandydatury zgłosi na te stanowiska M. Morawiecki.

Na jak długo rząd Morawieckiego?

Konstytucja stanowi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu uzyskując wotum zaufania w Sejmie, wtedy inicjatywę w jego tworzeniu przejmuje izba niższa parlamentu, gdzie Morawiecki nie ma praktycznie żadnych szans na poparcie ze strony nowej większości.

Następnie kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Premier Morawiecki będzie miał dokładnie 14 dni na przedstawienie przed Sejmem swojego exposé i wniosek o wotum zaufania.