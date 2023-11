Samochód prowadzony przez pomorskiego senatora PO Kazimierza Kleinę wpadł w poślizg, a następnie dachował. Kierowca i dwie pasażerki zostali uwięzieni z pojeździe.

Do wypadku doszło w piątek po godzinie 9 rano, na drodze wojewódzkiej nr 214 w Steknicy w powiecie lęborskim (Pomorskie). Po akcji strażaków, którzy użyli narzędzi hydraulicznych, by pomóc kierowcy i pasażerkom opuścić pojazd, wszyscy poszkodowani trafili do szpitala w Lęborku na badania kontrolne.

Parlamentarzysta w rozmowie z reporterem Radia Gdańsk miał przyznać, że „wpadł w poślizg i zjechał do rowu” i podkreślić, że „nic poważnego się nie stało i na razie czuje się dobrze”.

Do wypadku zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej, w tym dwa z PSP. Na miejscu było pogotowie ratunkowe. Lęborska policja będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.