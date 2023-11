Szef MSWiA Mariusz Kamiński po raz kolejny przedłużył kontrole na granicy ze Słowacją, tym razem do 3 grudnia, czyli o kolejne 11 dni - wynika z opublikowanego w środę w Dzienniku Ustaw rozporządzenia MSWiA.

W środę o północy kończy się poprzedni okres, na który minister wprowadził tymczasową kontrolę na granicy ze Słowacją. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, które wejdzie w życie w czwartek, tymczasowe kontrole zostaną przedłużone do 3 grudnia. Po nowelizacji niektóre przejścia graniczne, z których dotychczas korzystali piesi, będą teraz dopuszczać ruch osobowy i towarowy zgodnie z kategorią drogi – z wyłączeniem autobusów i samochodów przeznaczonych do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

Chodzi o przejścia graniczne: Konieczna, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów, Winiarczykówka, Ujsoły, Bór oraz Jaworzynka. Przejścia te mogą przekraczać wyłącznie obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci.

Tak jak do tej pory granicę można przekraczać także na przejściach: Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie) oraz Korbielów i Zwardoń (woj śląskie), a także przejście drogowe Leluchów (woj. małopolskie) - przeznaczone tylko dla obywateli UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie).

Przejścia, gdzie dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy to: Zwardoń - Mýto i Ożenna. Ostatnie z tych przejść przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.

Kontrola graniczna ze Słowacją została wprowadzona 4 października w trybie pilnym na podstawie kodeksu granicznego Schengen. Po pierwszych dziesięciu dniach, przedłużono ją na kolejne, 20-dniowe okresy: od 14 października do 2 listopada, a później od 3 do 22 listopada. W trybie pilnym maksymalny całkowity okres przywrócenia kontroli może wynosić dwa miesiące - do 3 grudnia.

W tzw. trybie normalnym o wprowadzeniu kontroli Komisja Europejska musi zostać poinformowana z czterotygodniowym wyprzedzeniem. 13 października szef MSWiA informował, że Komisja Europejska została już powiadomiona.

Rozporządzenie MSWiA ukazało się w Dzienniku Ustaw 22 listopada i weszło w życie dzień później.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ apiech/