Jedynym nowym kompromisem, na jaki może zgodzić się Lewica, jest pełna depenalizacja aborcji - powiedziała w środę w TVN24 Katarzyna Kotula (Lewica). "Jestem przekonana, że znajdziemy większość dla tego postulatu" - dodała.

Projekty Lewicy w sprawie aborcji

We wtorek, na stronach Sejmu, opublikowano treść projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży wniesionego przez Lewicę. Zakłada on m.in. zagwarantowanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach - także po upływie tego czasu.

Drugi wniesiony przez Lewicę projekt zakłada m.in. częściową depenalizację czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Kotula: Kwestia aborcji zostanie rozwiązana

Projekt Lewicy ma uchylić także całkowicie kolejny paragraf tego przepisu mówiący, że "tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania".

"Lewica walczyła, walczy i walczyć będzie o prawa kobiet. Obiecaliśmy kobietom, jako przyszła koalicja rządowa w czasie kampanii, że prawa kobiet nie będą zamiatane pod dywan, a kwestia aborcji zostanie rozwiązana" – wskazała Kotula.

W związku z tym, jak zaznaczyła, Lewica położyła na stole dwie ustawy. "Liberalizacja aborcji do 12 tygodnia bez podawania przyczyny, o czym mówiła również KO, która w tej sprawie zmieniła zdanie. Ale i nowy kompromis, czyli depenalizacja lub pełna dekryminalizacja. Jestem przekonana, że zajdziemy większość dla tego postulatu" – oświadczyła.

Jak zaznaczyła, Lewica zaproponowała tego typu ustawę zaraz po wyroku TK. "Lekarze mówią otwarcie, że mają związane ręce, bo stoi za nimi prokurator. Chcemy tego uniknąć. W aborcji kobietom pomagają najczęściej bliscy - matki, siostry, mężowie – i to oni są ścigani z paragrafu 152. Ten paragraf należy zlikwidować" – powiedziała.

Kompromis Lewicy: depenalizacja aborcji

Dodała, że jedynym nowym kompromisem na jaki może zgodzić się Lewica jest pełna depenalizacja aborcji i wykreślenie paragrafu 152, bądź zmiana jego brzmienia.

Jak poinformowała, posłanki Lewicy planują spotkanie w tej sprawie z marszałkiem Szymonem Hołownią. "Nie chcemy niczego narzucać, ale podczas kampanii słuchałam uważnie posłów i posłanek Trzeciej Drogi, którzy mówili, że zagłosowaliby za taką ustawą. Dopóki nie zmieni się osoba na stanowisku Prezydenta RP, to mógłby być nowy kompromis, a potem pełna liberalizacja" – wskazała.

Pytana o uchwałę TK ws. aborcji odpowiedziała: "Wadliwi sędziowie i wadliwy wyrok, który dobrze byłoby uchylić lub unieważnić, ale potem trzeba przejść do depenalizacji, dekryminalizacji, a następnie do pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego". "Tego tematu, jako posłanki Lewicy, nie odpuścimy" – zakończyła. (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi

dsk/ godl/