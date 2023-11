Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła uchylenia immunitetu Maciejowi Nawackiemu, prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie i członkowi Krajowej Rady Sądownictwa.

Nawackiego przed sądem karnym chce postawić orzekający w olsztyńskim sądzie Paweł Juszczyszyn. Zarzuca mu przekroczenie uprawnień polegających na niedopuszczeniu go do wykonywania obowiązków, mimo że w sposób prawomocny nakazał mu to sąd pracy. Tymczasem prezes SR w Olsztynie twierdzi, że nie mógł tego zrobić, gdyż od orzekania Juszczyszyna odsunęła nieistniejąca już dziś Izba Dyscyplinarna SN.