W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia; jedno z nich reguluje dodatki dla żołnierzy obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, m.in. za służbę w trudnych warunkach, drugie dotyczy zasad wyznaczania żołnierzy na stanowiska w razie mobilizacji, stanu wojennego oraz wojny.

Oba rozporządzenia stanowią dokumenty wykonawcze do obowiązującej od kwietnia 2022 r. Ustawy o obronie Ojczyzny.

Jakie stanowisko w wypadku mobilizacji?

Pierwsze z nich to rozporządzenie ministra ON "w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny".

Określa ono m.in. wymagania, jakie żołnierze muszą spełniać, by zostać wyznaczonymi na dane stanowisko. Poszczególne wymagania zostały określone dla korpusu szeregowych zawodowych, podoficerów zawodowych (młodszych i starszych), oficerów zawodowych (młodszych i starszych oraz generałów i admirałów). Chodzi tu o wymagania związane z wykształceniem (od podstawowego w przypadku stanowisk dla żołnierzy szeregowych do ukończenia podyplomowych studiów polityki obronnej dla generałów i admirałów), a także kwestie związane ze stażem służby wojskowej i ukończeniem odpowiednich kursów i szkoleń związanych z pełnieniem danego stanowiska.

Przepisy regulują również zasady wyznaczania żołnierza zawodowego na wyższe stanowisko służbowe. Jak wskazano, żołnierza można wyznaczyć na wyższe stanowisko niż dotychczas pełnione "w przypadku otrzymania przez niego w opinii służbowej ogólnej oceny co najmniej dobrej, a w przypadku jeżeli uzasadniają to warunki służby – ogólnej oceny co najmniej dostatecznej". Ponadto taki żołnierz musi zaliczyć sprawdzian wiedzy specjalistycznej i ogólnej odpowiedniej dla danego stanowiska.

"W przypadku pozytywnego zaliczenia tego sprawdzianu nie jest wymagane do wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe ukończenie kursu kwalifikacyjnego, kursu doskonalącego lub innego rodzaju szkolenia" - dodano. Ponadto w przepisach zaznaczono, że wskazane w rozporządzeniu minimalne staże służby dla poszczególnych stanowisk mogą zostać skrócone w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z aktualnymi potrzebami wojska.

Co z Zasadniczą Służbą Wojskową?

Drugie opublikowane rozporządzenie, "w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową" wyznacza wysokość dodatków dla żołnierzy pełniących obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, która jest obecnie w Polsce zawieszona, choć istnieją dla niej odpowiednie regulacje.

Przewidziane w rozporządzeniu dodatki dotyczą m.in. żołnierzy służących na okrętach Marynarki Wojennej - w tym nawodnych i podwodnych, a także np. żołnierzy-nurków, wykonujących zadania pod wodą. Dla przykładu, dodatek dla marynarza służącego na okręcie podwodnym dodatek za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem w morze (na czas nie krótszy niż 6 godzin) wynosi 25 zł; dla marynarzy na okrętach nawodnych jest to 17 zł.

Żołnierze wojsk powietrznodesantowych dostaną dodatek 15 zł za każdy skok spadochronowy. Dodatki otrzymają także żołnierze wykonujący różnego rodzaju zadania niebezpieczne - chodzi tu np. o saperów (do 30 zł za dzień służby, w zależności od oceny zagrożeń) czy za udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych (do 45 zł).

W rozporządzeniu ujęto także dodatki miesięczne dla żołnierzy pracujących w szkodliwych lub uciążliwych warunkach. Dodatki te mogą wynieść od 75 zł - np. za pracę z narażeniem na "działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie" czy z narażaniem na "drgania o ogólnym działaniu na człowieka" lub z narażeniem na działanie promieniowania laserowego - do 180 zł dla żołnierzy wykonujących np. próby z bronią i materiałami wybuchowymi, prace związane z sieciami elektroenergetycznymi pod napięciem czy kanalizacją, a także np. za pracę z ludźmi chorymi zakaźnie czy psychicznie czy zadania wykonywane "na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu".

Ponadto w przepisach wskazano, że "miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego dla żołnierza, któremu powierzono pełnienie funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu, wynosi do 5 proc. kwoty należnego uposażenia zasadniczego". Jak czytamy, przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się m.in. stopień trudności i złożoności powierzanych zadań oraz efekty uzyskiwane wskutek ich wykonywania; liczbę podległych żołnierzy i poziom odpowiedzialności, a także kwalifikacje poszczególnego żołnierza.

Oba rozporządzenia wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia; w Dzienniku Ustaw pojawiły się w poniedziałek 6 listopada.(PAP)

oprac. Piotr Celej

mml/ godl/