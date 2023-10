W dniu 31 października wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii Covid-19. Profile zostaną unieważnione, nawet jeśli data wygaśnięcia profilu jest inna. Co należy zrobić?

Do milionów Polaków dotarł w ostatnich dniach od nadawcy PZePUAP SMS o treści: „Twoj profil zaufany wygasa 31.10.2023 r. Przedluz jego waznosc po zalogowaniu na konto. Wiecej informacji i podstawa prawna: gov .pl/profilzaufany/aktualności”.

Choć informacja nie zawiera polskich znaków, to nie powinien to być żaden phishing ani spam. Po prostu w ten sposób zostaliśmy poinformowani o końcu ważności naszego Profilu zaufanego. Mogliśmy już zapomnieć, że trzeba go własnoręcznie uaktualniać, ponieważ w czasie pandemii koronawirusa Profil Zaufany został przedłużony automatycznie.

Profil Zaufany – koniec ważności

Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata – podczas pandemii była ona automatycznie przedłużona. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ważność profili trzeba przedłużać samodzielnie.

Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, to Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu.

Profil Zaufany – jak przedłużyć ważność profilu?

Ważność profilu możesz przedłużyć samodzielnie online na stronie pz.gov.pl. Wystarczy zalogować się do profilu zaufanego hasłem lub poprzez bankowość internetową.

Następnie należy wybrać opcję: Przedłuż ważność lub zmień dane i na kolejnym oknie wcisnąć przycisk dalej.

W następnym kroku potwierdzamy adres e-mail oraz numer telefonu

Wpisujemy kod potwierdzający z adresu e-mail oraz kolejny kod z wiadomości SMS.

Na koniec trzeba ponownie się zalogować, co w przypadku bankowości oznacza przejść do strony swojego banku, aby potwierdzić przedłużenie profilu.

Powinieneś dostać potwierdzenie przedłużenia ważności profilu

Warto pamiętać:

Możesz też wypełnić wniosek i potwierdzić go w punkcie potwierdzającym.

Profil Zaufany nie został przedłużony?

Jeśli wystąpił błąd podczas autoryzacji przedłużenia ważności profilu zaufanego w zewnętrznym dostawcy tożsamości, możecie otrzymać wiadomość:

„Zewnętrzny dostawca tożsamości zwrócił źle skonstruowaną odpowiedź. Skontaktuj się z administratorem systemu profil zaufany i poinformuj go o tym błędzie.”

Wtedy trzeba skontaktować się z administratorem usługi Profil Zaufany pod numerem telefonu lub mailem podanym na stronie.