W przyszły czwartek, 26 października, Państwowa Komisja Wyborcza wręczy posłom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze; z kolei zaświadczenia o wyborze na senatora zostaną wręczone w przyszły piątek, 27 października - poinformował w środę PAP rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Natomiast w wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.

Rzecznik KBW Marcin Chmielnicki poinformował w środę PAP, że Państwowa Komisja Wyborcza wręczy zaświadczenia o wyborze na posła w przyszłym tygodniu - czwartek 26 października, o godz. 13, w Sali Kolumnowej Sejmu. Przekazał również, że zaświadczenia o wyborze na senatora zostaną wręczone dzień później, w piątek, 27 października, o godz. 12. (PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Marcin Jabłoński

