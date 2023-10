W żadnym razie sprawy dotyczące aborcji nie będą przedmiotem umowy koalicyjnej - powiedział w środę w Programie 3 Polskiego Radia wiceprezes PSL Adam Jarubas. Dodał, że według PSL właściwe byłoby przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego i rozpisanie referendum ws. aborcji.

Jarubas ocenił, że Trzecia Droga jest największym wygranym niedzielnych wyborów zważywszy, że jeszcze w czwartek niektóre sondażownie spychały ją pod próg wyborczy. Poinformował, że w ramach Trzeciej Drogi PSL zdobył 32 mandaty w Sejmie i 6 mandatów w Senacie, natomiast Polska 2050 będzie miała 33 posłów i 5 senatorów.

Podkreślił, że o tym, kto zostanie kandydatem opozycji na premiera, zdecydują rozmowy koalicyjne. "Na pewno PSL nie da się skusić na propozycje ze strony PiS. Nie ma, nie było i nie będzie koalicji z PiSem" - zadeklarował europoseł PSL.

Pytany, czy "koalicja 10 ugrupowań opozycyjnych zaspokoi pragnienia polityczne wszystkich liderów", przyznał, że to będzie bardzo duże wyzwanie. "Na początku może być trudno, ale wierzę, że odpowiedzialność, rekordowa frekwencja pokazująca, że Polacy potraktowali bardzo poważnie te wybory, zobowiązuje polityków, by cofnąć partykularne ambicje i szukać porozumienia i pojednania" - podkreślił szef sztabu wyborczego ludowców.

"W dyplomacji jest takie powiedzenie, że dobre porozumienie to takie, z którego wszyscy udziałowcy wychodzą równie niezadowoleni, równie niespełnieni" - dodał. Zaznaczył też, że wyborcy, którzy oddali głos na Trzecią Drogę, uwierzyli, że ta formacja będzie służyć odbudowaniu jedności narodowej.

Zapewnił, że "w żadnym razie sprawy dotyczące aborcji nie będą przedmiotem umowy koalicyjnej". "Nie dołożymy ręki do projektów, które naszym zdaniem nie są właściwe. Naszym zdaniem właściwe byłoby przywrócenie kompromisu aborcyjnego i rozpisanie, w jakiejś perspektywie roku, referendum. Niech Polacy, nie posłowie zdecydują w tak kluczowej sprawie" - powiedział Jarubas.

Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.(PAP)

