Znamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek (17.10) ostateczne dane głosowania zebrane ze wszystkich okręgów wyborczych. Kto zwyciężył w wyborach 15 października 2023 r.? Jak będzie wyglądał podział mandatów do Sejmu i Senatu? I ile ostatecznie wyniosła frekwencja?

Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w niedzielnych wyborach do Sejmu na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano łącznie21 595 758 ważnych głosów. Kto zwyciężył w wyborach? Poniżej podajemy dane PKW z 31 496 na 31 497 (100,00%) obwodów głosowania.

Wybory do Sejmu 2023. Wyniki końcowe

We wtorek (17.10) po godz. 9.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne końcowe wyniki głosowania do Sejmu z 100 proc. komisji. Według tych danych startujące w wyborach komitety zdobyły następujący procent głosów:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.

Trzecia Droga - 14,40 proc.

Nowa Lewica - 8,61 proc.

Konfederacja - 7,16 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.

Polska Jest Jedna - 1,73 proc.

Wybory do Senatu 2023. Wyniki końcowe

We wtorek (17.10) po godz. 9.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne końcowe wyniki głosowania do Senatu z 100 proc. komisji. Według tych danych startujące w wyborach komitety zdobyły następujący procent głosów:

Prawo i Sprawiedliwość - 34,81 proc.

Koalicja Obywatelska - 28,91 proc.

Trzecia Droga - 11,50 proc.

Konfederacja - 6,75 proc.

Nowa Lewica - 5,29 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 4,91 proc.

Wybory 2023. Podział mandatów w Sejmie

Zgodnie z powyższymi wynikami do Sejmu dostało się pięć partii. Oto podział mandatów:

Prawo i Sprawiedliwość - 194 posłów Koalicja Obywatelska -157 posłówTrzecia Droga - 65 posłów Nowa Lewica - 26 posłówKonfederacja -18 posłów.

Z pełnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica będą miały razem 248 posłów.

Wybory 2023. Podział mandatów w Senacie

Z danych PKW wynika, że aż 66 mandatów zdobyli kandydaci zgłoszeni przez opozycyjny pakt senacki. Tym samym opozycja posiada miażdżącą przewagę w wyższej izbie parlamentu. Oto podział mandatów:

PiS - 34 senatorów

Koalicja Obywatelska - 41 senatorów

Trzecia Droga - 11 senatorów

Lewica - 9 senatorów

- 9 senatorów Kandydaci niezależni - 5 senatorów.

Wybory 2023. Frekwencja w wyborach i referendum

Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc. Z kolei frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. wyniosła 40,91 proc. - podano we wtorek na stronie PKW. Oznacza to, że wynik referendum nie jest wiążący.