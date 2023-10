14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej.

Na tę datę przypada także półmetek akcji edukacyjnej Adwokatury pod hasłem „Adwokaci rozjaśniają prawo”.

Do akcji przyłączyło się już 700 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju, a liczba zaangażowanych edukatorów przekroczyła 470.

Tematem zajęć prowadzonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich jest obrona przed cyberhejtem, cyberstalkingiem, prawne przeciwstawianie się mowie nienawiści w wirtualnym świecie.

O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo nieletnich w internecie przekonaliśmy się w kontekście afery Pandora Gate – gdy na jaw wyszły zachowania uchodzących za celebrytów Youtuberów.

To już druga edycja akcji edukacji prawnej, którą w 2022 r. zainicjowała Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rok temu adwokaci wyjaśniali uczniom, jakie mają obowiązki i jakie przysługują im prawa w internecie – jak bezpiecznie korzystać z zakupów online, jak szanować i chronić prawa autorskie i dobra osobiste.

- Pozytywny i masowy odzew na pierwszą edycję pokazał nam, jak wielką lukę w edukacji młodzieży trzeba zapełnić i jak bardzo „na czasie” okazała się inicjatywa Adwokatury – mówi adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Młodzież potrzebuje edukacji prawnej odpowiadającej na ich rzeczywiste problemy i potrzeby. W tym roku ponownie wybór tematu okazał się jeszcze bardziej aktualny, a problem, jaki zaadresowaliśmy – palący. Skandal z udziałem znanych Youtuberów pokazuje nam, że świat wirtualny jest tak samo, a może nawet bardziej niebezpieczny dla nieletnich i musimy zaopatrzyć młodzież w wiedze i narzędzia, które pozwolą im rozpoznawać zagrożenia i skutecznie się bronić.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy przez cały miesiąc październik odwiedzają zgłoszone do akcji szkoły, prowadząc dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, II i III klas liceów.

- Komisja Edukacji Prawnej zaopatrzyła naszych edukatorów w materiały merytoryczne i konspekty lekcji – podkreśla adw. Maria Janik, przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej i inicjatorka akcji. – Dodatkowy aspekt, to podjęcie dyskusji w mediach, przy okazji naszej akcji, ale i w kontekście afery, adwokaci i aplikanci adwokaccy są zapraszani do redakcji i rozgłośni radiowych, gdzie temat cyberstalkingu, mowy nienawiści i bezpieczeństwa nieletnich jest szeroko omawiany, co sprzyja poszerzaniu świadomości prawnej nie tylko młodzieży, ale także rodziców.

II edycja akcji edukacyjnej pod hasłem „Adwokaci rozjaśniają prawo” rozpoczęła się 3 października i trwać będzie do końca miesiąca. Organizatorzy szacują, że z zajęć skorzysta kilkanaście tysięcy uczniów.

Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Edukacji Prawnej przy NRA.