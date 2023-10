Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował, że komunikacja miejska w dniu wyborów będzie darmowa. Tego dnia będzie można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami, metrem i pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej.

"Kto głosuje, ten się liczy! A kto na najbliższe wybory jedzie komunikacją miejską, ten nie płaci za bilet. 15 października z transportu publicznego w Warszawie będziecie mogli korzystać bezpłatnie. Wszyscy na wybory!" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Miasto oferuje też specjalistyczny, bezpłatny transport do lokalu komisji wyborczej dla osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku, 12 października do godz. 16 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

"Usługa ta skierowana jest tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem. Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory" - wyjaśnił ratusz.

Osoby, które nie wymagają transportu specjalistycznego, ale mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej. Strażnicy będą oczekiwać na zgłoszenia w dniu wyborów w godzinach od 7 do 19 pod numerem telefonu: 22 5 986 930. Pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i z powrotem będą realizować umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej.

"Nasz transport przeznaczony jest dla osób poruszających się o lasce, starszych oraz takich, dla których problem stanowi pokonanie większych odległości" - przekazali strażnicy.

Również tylko do 12 października (do czwartku) można dokonać formalności związanych ze zmianą miejsca głosowania. Każdy kto chce zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały czy zamieszkania może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Sprawę można załatwić za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA.

Wcześniej warto sprawdzić nowo utworzony przez rząd Centralny Rejestr Wyborców. Można tam znaleźć informacje o przypisanym miejscu do głosowania. Poprawność danych można zweryfikować na trzy sposoby: na rządowej stronie https://www.gov.pl/, w aplikacji mObywatel lub w urzędzie dzielnicy.

W celu ułatwienia mieszkańcom załatwienia spraw związanych z wyborami do 12 października wszystkie delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla dzielnicy Śródmieście przy ul. Leona Kruczkowskiego 2 są czynne do godz. 18.

Drugą opcją na zmianę miejsca głosowania jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienia wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.(PAP)

