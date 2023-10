Cała trasa "Marszu Miliona Serc", który z ronda Dmowskiego przejdzie w niedzielę na rondo " Radosława", jest zamknięta dla ruchu - podaje Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM na bieżąco w niedzielę relacjonuje zmiany wynikające ze zgromadzenia Koalicji Obywatelskiej. Od godziny 11 zamknięta jest cała trasa "Marszu Miliona Serc".

Manifestanci z ronda Romana Dmowskiego przejdą ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II, aż do Ronda "Radosława". Zamknięte są także okoliczne arterie, np. al. Niepodległości i Chałubińskiego, na odcinku od al. Armii Ludowej do Koszykowej, rejon pl. Konstytucji, Al. Jerozolimskie między ulicą Emilii Plater a Kruczej, a także ulica Świętokrzyska na odcinku od ulicy Emilii Plater do Jasnej.

Przed południem do centrum Warszawy zjeżdżali uczestnicy marszu z flagami Polski, Unii Europejskiej, z emblematami Koalicji Obywatelskiej czy transparentami z antyrządowymi hasłami lub hasłami wspierającymi opozycję.

Niektórzy jechali prosto na rondo Romana Dmowskiego, gdzie zgromadzenie się rozpoczęło, niektórzy zatrzymywali się w innych miejscach trasy przemarszu. Około południa szczególnie zatłoczone było warszawskie metro, które decyzją stołecznych władz, mimo niedzieli, kursuje częściej.(PAP)

agzi/ apiech/