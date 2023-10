O godz. 13.00 w niedzielę w katowickim "Spodku" rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Bezpieczna Polska". Głos podczas wydarzenia mają zabrać m.in. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Uczestnicy konwencji szczelnie wypełnili halę "Spodka", część znajduje się też przed obiektem. Niektórzy z nich mają ze sobą biało-czerwone flagi. Wśród zebranych na konwencji znajduje się wielu przedstawicieli rządu i najważniejsi politycy PiS.

O niedzielnym wydarzeniu mówił na spotkaniu w Pruszkowie Jarosław Kaczyński. "Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy, ale przypominam - i to jest obowiązek każdego, kto chce naprawdę naszego zwycięstwa - konwencja w Katowicach. Tam musimy być. Po tej konwencji jeszcze więcej siły, jeszcze więcej energii i w niedzielę, 15 października, w imieniny Jadwigi - bo akurat moja śp. mama była Jadwigą - otwieramy szampana i może nie tylko" - powiedział prezes PiS.

Podczas konwencji w "Spodku" wystąpią czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości: prezes partii, wicepremier Jarosław Kaczyński i wiceprezes, premier Mateusz Morawiecki. Po wydarzeniu liderzy mają wyruszyć w dalszą trasę po Polsce.

Jak ocenił w rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek, zaplanowane na jesień wybory będą najważniejsze po 1989 r. "Wyruszamy na ostatnią prostą kampanii parlamentarnej do historycznego zwycięstwa 15 października" - powiedział. "To tutaj poczujemy bijące serce Polski - Polski uśmiechniętej pozytywnej i przede wszystkim przygotowanej do realizacji konkretnego Planu Dla Polski" - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w TVP1, co PiS zaprezentuje podczas niedzielnej konwencji, odparł: "Ostatnia prosta. My sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, w związku z tym nie spodziewajmy się tam typowo kwestii programowych. One będą podsumowane. Natomiast jest to typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce".

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

gb/ mml/ mm/ godl/

Rzecznik PiS: To największa w historii polskiej polityki konwencja polityczna

To największa w historii polskiej polityki konwencja polityczna - powiedział w niedzielę rzecznik PiS Rafał Bochenek otwierając konwencję PiS w Katowicach. Zaprezentowano podczas niej materiał wyborczy, który - jak stwierdził Bochenek - jest przestrogą, jak nie powinna wyglądać debata publiczna.

Niedzielna konwencja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski wraz z zespołem "Leszczyniacy" ze Świdnika. Prowadzący wydarzenie rzecznik PiS Rafał Bochenek zachęcił uczestników do robienia sobie "selfie" i zamieszczania ich w mediach społecznościowych z hashtagiem BepiecznaPolska. Podkreślił, że to największa w historii polskiej polityki konwencja polityczna.

Jak stwierdził, przez 8 lat rządów PiS dokonało się wiele bardzo oczekiwanych przez polskie społeczeństwo pozytywnych zmian. "Co w tym czasie robiła polska opozycja" - pytał.

Zaprezentowano następnie materiał wyborczy, którego - jak stwierdził Bochenek - nie powinny oglądać dzieci i który jest przestrogą, jak nie powinna wyglądać debata publiczna. Materiał pokazuje fragmenty m.in. z protestów antyrządowych, jak Marsz Kobiet, na których słychać wulgaryzmy, skierowane m.in. do policjantów pilnujących porządku podczas protestów i rządu PiS.

Materiał zawiera też fragmenty wypowiedzi polityków, w tym lidera PO Donalda Tuska "to są seryjni zabójcy kobiet", "biją swoje dzieci, biją kobiety".(PAP)