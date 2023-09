Na wynajem nieruchomości zdecydowało się 52% studentów w roku akademickim 2022/2023, wynika z raportu "Studenci na rynku nieruchomości" opracowanego przez centrum AMRON. Największą grupę stanowili studenci, którzy za wynajem mieszkania płacili od 751 do 1000 zł miesięcznie.

"Według raportu 'Studenci na rynku nieruchomości' aż 52% ankietowanych studentów zdecydowało się na wynajem nieruchomości w roku akademickim 2022/23. Najczęściej ponoszone koszty najmu mieściły się w przedziale od 751 do 1000 zł – taką kwotę uiszczało 27% wszystkich studentów. Drugą najliczniejszą grupą (23%) byli studenci, którzy za najem płacili od 501 do 750 zł" - czytamy w komunikacie.

Ponad 35% studentów odpowiedziało, że w roku akademickim 2022/23 koszty najmu wzrosły od 5% do 10%, a dla 27% wzrost wyniósł od 10% do 15%. Z kolei 16% badanych wskazało, że koszty najmu wzrosły powyżej 15%.

Miastem, które wypadło najdrożej w tym zestawieniu jest Warszawa - 80% ankietowanych studentów płaciło za najem więcej niż 1000 zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Kraków. Zaobserwowano również dość wysokie ceny najmu w Koszalinie. Ponad połowa ankietowanych mieszkających w tym mieście płaciła za najem więcej niż 1 000 zł, a więc podobnie jak w Katowicach. W podanym zestawieniu najtańszymi miastami, gdzie koszty najmu nie przekraczały 1000 zł, okazały się Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Opole i Zielona Góra, podano.

"Analiza kosztów najmu wskazała również na istotne różnice pomiędzy studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze nieruchomości, przy czym najczęściej występujący przedział (28% ankietowanych) wynosił od 751 do 1000 zł oraz od 501 do 750 zł (1/4 ankietowanych). Z kolei niemal 1/3 studentów niestacjonarnych płaciła kwotę powyżej 1500 zł. Drugą odpowiedzią często wskazywaną przez studentów zaocznych był koszt w przedziale od 751 do 1 000 zł - tak wskazało 24% pytanych" - czytamy dalej.

Raport zrealizowany przez Centrum AMRON objął 39 polskich miast i bazował na danych pozyskanych od 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, uczących się zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Raport "Portfel Studenta 2023" to ósma edycja opracowania przygotowanego corocznie przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Raport wydawany jest cyklicznie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim i jest elementem działań informacyjno-edukacyjnych Projektu "Aktywny Student", realizowanego w ramach programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji".

Analiza oparta została na wynikach ponad 2,2 tys. ankiet pozyskanych od studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, kształcących się zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ankietę przeprowadzono głównie w formie papierowej, a częściowo online. W badaniu brały udział osoby w wieku od 17 do 52 lat. W przedziale wieku 19-24 lata znalazło się 84% studentów.