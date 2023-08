Lewica opowiada się za likwidacją klauzuli sumienia i dostępem do legalnej, bezpiecznej aborcji oraz za innym opodatkowaniem duchownych - to niektóre z propozycji zaprezentowanych w sobotę w Częstochowie na wiecu Lewicy.

"Kler płaci podatki, co kwartał i to w zależności od tego, jaką pełni funkcję - od 160 zł do 1900 zł. Czyli, jak jest proboszczem w małej parafii to płaci 160 zł a jak jest biskupem, to ok. 1900. Czy to jest sprawiedliwe, że płacili kwartalnie w takich ilościach? - pytała Scheuring-Wielgus w czasie wiecu Komitetu Wyborczego Nowa Lewica,

Podkreśliła, że "Lewica nigdy, nigdy nie miała nic przeciwko wiernym". "Lewica nigdy nie miała nic przeciwko religii. Nigdy. Jeżeli ktoś próbuje komuś mówić, że Lewica atakuje wiernych czy religię, to jest wierutne kapłaństwo" - oświadczyła.

Jak zaznaczyła, "my pokazujemy nadużycia, przywileje, ulgi, które ma kler, które uważamy, że nie powinny się wydarzyć, ponieważ wszyscy powinniśmy być równo traktowani".

Z kolei Robert Biedroń zadeklarował, że Lewica jest przeciwko klauzuli sumienia. W jego ocenie "trzeba zlikwidować klauzulę sumienia", bo - jak zaznaczył - "ona ma realne konsekwencje". "Czy w państwie rządzonym przez PiS czujecie się bezpiecznie?" - pytał Biedroń.

Zaznaczył, że żyjemy w "państwie, w którym Polki dzisiaj mają mniej praw, niż kiedy Polska w 2004 r. wchodziła do Unii Europejskiej". "Dzisiaj Polki mają jedno z najbardziej barbarzyńskich, jedno z najbardziej restrykcyjnych praw, jeśli chodzi o dostęp do legalnej, bezpiecznej aborcji - nie tylko w Europie, ale i na świecie. To jest patologia, którą może zmienić tylko polska Lewica, bo to polska lewica zawsze walczyła, walczy i walczyć będzie o prawo kobiety do decydowania o jej życiu, o jej zdrowiu, o jej ciele" - powiedział Biedroń.

Dodał, że "brunatno-faszyzująca koalicja, która już puka do naszych drzwi, ta koalicja PiS i Konfederacji wśród swoich celów - zresztą to zapowiada Konfederacja - będzie miała wyprowadzenie Polski z UE". "Mamy apel do wszystkich pań. Była kiedyś taka akcja +zabierz babci dowód+. Musimy ją powtórzyć, ale w zmienionej formule. Jak któryś z waszych wnuczków chce głosować na Konfederację - drogie babcie - zabierzcie swoim wnuczkom dowody. Nie pozwólcie im głosować na Konfederację" - apelował Biedroń. (PAP)

autorzy: Magdalena Gronek, Maciej Świerzy

